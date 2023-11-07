Белгородские чиновники постепенно пересаживаются на «Ладу Гранту»?

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Какие автомобили на текущий момент закупают для чиновников в Центральном Черноземье? Самыми популярными моделями стали «Лада Гранта», Niva Travel и УАЗ. В Белгородской области для госслужащих закупили четыре «Гранты» за 6,17 млн рублей.
Как пишет издание, на покупку трёх наиболее популярных моделей выделили 66,8 млн рублей. Всего за девять месяцев власти макрорегиона разместили 70 тендеров на закупку авто на общую сумму в 94,9 млн рублей, сообщают эксперты поисково-аналитической системы «Тендерплан».
«Лада Гранта» как раз стала лидером по закупкам. 14 таких автомобилей закупили для Воронежской области, три — для Тамбовской, по два — для Курской и Липецкой областей. Добавим, что для белгородских чиновников закупали только эту модель.
Также сообщается, что в Воронежской и Тамбовской областях приобрели «Москвичи» на общую сумму в 6,7 млн рублей.
Ранее Минпромторг опубликовал список автомобилей, на которых рекомендовано ездить российским чиновникам. Самым бюджетным авто стала упомянутая «Лада Гранта», которая стоит в среднем 700 тыс. рублей.