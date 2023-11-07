Белгородская область вошла в число лидеров по доступности аренды жилья в РФ

Добавим, что пока лидером по доступности аренды в РФ является Кемеровская область, где двушку снять могут 70,2% жителей при доходе в 75,1 тыс. рублей. Ещё в тройке лидеров оказались Санкт-Петербург и Татарстан. Самое недоступное жильё на текущий момент в Кабардино-Балкарии — позволить себе аренду могут лишь 13,1% жителей, а сумма необходимого дохода равняется 92,6 тыс. рублей. Также в списке регионов-аутсайдеров оказались Дагестан и Ингушетия.