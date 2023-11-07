Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

Жильё

Белгородская область вошла в число лидеров по доступности аренды жилья в РФ

7 ноября 2023, 06:46
Фото: 1MI
Жильё

62% белгородских семей могут позволить себе снимать жильё

Белгородская область вошла в десятку российских регионов по доступности аренды жилья. Средний доход, необходимый для съёма квартиры и повседневных расходов, составляет 71,3 тыс. рублей. Это лучший результат по Центральному Черноземью, следует из рейтинга РИА «Новости».
Сюжет
Жилье

Белгородская область стала шестой среди российских регионов по доступности аренды жилья. Снять квартиру себе могут позволить 62,2% семей. Сумма, необходимая для аренды и повседневных расходов, составляет 71,3 тыс. рублей. В Центральном Черноземье это лучший результат.

В топ-10 вошла также Липецкая область, занявшая десятое место. Снять жильё в регионе могут порядка 60,6% жителей. Зарабатывать при этом необходимо до 71,4 тыс. рублей. Воронежская область оказалась 18-й в рейтинге по доступности аренды квартир. Позволить себе снять жильё могут 56,9% воронежцев при необходимом доходе в 74,3 тыс. рублей.

Курская область стала 40-й среди регионов РФ, где доля тех, кто может снять жильё, составляет 50,6% при доходе в 73,2 тыс. рублей. Самая недоступная аренда в Центральном Черноземье — в Тамбовской области. Снять квартиру себе могут позволить только 46,2% тамбовцев, а зарабатывать при этом необходимо 72,6 тыс. рублей.

Как пишет агентство, доступность аренды жилья для семей с двумя детьми в России постепенно растёт. По состоянию на 2023 год снять типовую двухкомнатную квартиру могут около половины семей. Причём до пандемии ковида показатель равнялся примерно 40%.

Добавим, что пока лидером по доступности аренды в РФ является Кемеровская область, где двушку снять могут 70,2% жителей при доходе в 75,1 тыс. рублей. Ещё в тройке лидеров оказались Санкт-Петербург и Татарстан. Самое недоступное жильё на текущий момент в Кабардино-Балкарии — позволить себе аренду могут лишь 13,1% жителей, а сумма необходимого дохода равняется 92,6 тыс. рублей. Также в списке регионов-аутсайдеров оказались Дагестан и Ингушетия.

Квартиры закончились: что происходит с арендой жилья в Белгороде?
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгород вошёл в число городов с самой низкой арендой за малогабариткиЗдание XIX века в Белгородской области предлагают в аренду за 1 рубльБелгород вошёл в число городов, где невыгодно покупать «первичку» для сдачи в аренду
#Белгородская область#Жилье#Аренда#Доход#Центральное черноземье#Белгород#Наталья Корявых#Семьи с детьми
Подпишитесь
Гладков сделал важное заявление для родителей белгородских школьников
Сегодня, 07:02
Впервые за четыре года: в Белгороде провели уникальную операцию
Сегодня, 07:08
Кардинально не повлияло: как стали учиться белгородские школьники после года дистанта
Сегодня, 10:05
Лицензия была? В «Мираторге» ответили на вопрос о смертельном ДТП под Белгородом
Сегодня, 07:17
Кто должен больше всех? Из-за чего белгородские компании судятся в арбитраже
Сегодня, 07:06
Сотрудники Белгородэнерго отмечены губернаторскими наградами
Сегодня, 08:40