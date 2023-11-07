Белгородская область вошла в число лидеров по доступности аренды жилья в РФ

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Белгородская область стала шестой среди российских регионов по доступности аренды жилья. Снять квартиру себе могут позволить 62,2% семей. Сумма, необходимая для аренды и повседневных расходов, составляет 71,3 тыс. рублей. В Центральном Черноземье это лучший результат.
В топ-10 вошла также Липецкая область, занявшая десятое место. Снять жильё в регионе могут порядка 60,6% жителей. Зарабатывать при этом необходимо до 71,4 тыс. рублей. Воронежская область оказалась 18-й в рейтинге по доступности аренды квартир. Позволить себе снять жильё могут 56,9% воронежцев при необходимом доходе в 74,3 тыс. рублей.
Курская область стала 40-й среди регионов РФ, где доля тех, кто может снять жильё, составляет 50,6% при доходе в 73,2 тыс. рублей. Самая недоступная аренда в Центральном Черноземье — в Тамбовской области. Снять квартиру себе могут позволить только 46,2% тамбовцев, а зарабатывать при этом необходимо 72,6 тыс. рублей.
Как пишет агентство, доступность аренды жилья для семей с двумя детьми в России постепенно растёт. По состоянию на 2023 год снять типовую двухкомнатную квартиру могут около половины семей. Причём до пандемии ковида показатель равнялся примерно 40%.
Добавим, что пока лидером по доступности аренды в РФ является Кемеровская область, где двушку снять могут 70,2% жителей при доходе в 75,1 тыс. рублей. Ещё в тройке лидеров оказались Санкт-Петербург и Татарстан. Самое недоступное жильё на текущий момент в Кабардино-Балкарии — позволить себе аренду могут лишь 13,1% жителей, а сумма необходимого дохода равняется 92,6 тыс. рублей. Также в списке регионов-аутсайдеров оказались Дагестан и Ингушетия.