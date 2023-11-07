Белгородка предложила ввести уроки первой медпомощи в школах

Глава региона пообещал отработать этот вопрос: «Не согласен, чтобы проводить вместо физкультуры. Напомню, что в школах есть уроки безопасности. Урок оказания первой помощи он есть, но есть разница между первой помощью и медицинской помощью. Мы также понимаем — физические возможности ученика первого класса и одиннадцатого разные, чтобы сделать тот же массаж сердца».