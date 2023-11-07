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Published Сегодня, 18:32

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Белгородка предложила ввести уроки первой медпомощи в школах

Белгородка предложила ввести уроки первой медпомощи в школах

7 ноября 2023, 18:32
Фото: 1MI
Женщина предложила губернатору ввести дополнительный урок вместо физкультуры.

Белгородка попросила губернатора Вячеслава Гладкова ввести во всех школах дополнительный урок по оказанию первой медицинской помощи. Женщина предложила проводить урок раз в месяц вместо физкультуры: «В наше время эти знания могут спасти жизнь».

Глава региона пообещал отработать этот вопрос: «Не согласен, чтобы проводить вместо физкультуры. Напомню, что в школах есть уроки безопасности. Урок оказания первой помощи он есть, но есть разница между первой помощью и медицинской помощью. Мы также понимаем — физические возможности ученика первого класса и одиннадцатого разные, чтобы сделать тот же массаж сердца».

Вячеслав Гладков отметил, что этот вопрос рассмотрят, отработают с медициной катастроф.

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#Белгородская область#Уроки#Обж#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Первая помощь#Первая медицинская помощь
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