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Остановка

Белгородец пригрозил властям обратиться к президенту из-за пропавшей остановки

7 ноября 2023, 07:40
Фото: 1MI
Остановка

Мэрия Белгорода объяснила ситуацию с исчезнувшей остановкой

Горожанин обратился к чиновникам и заявил, что он дойдёт до главы государства, если остановку на улице Механизаторов не вернут в течение трёх дней. При этом в мэрии заявили, что остановочный павильон исчез ещё в прошлом году.

Белгородец пригрозил властям обратиться к президенту, если они в течение трёх дней не вернут остановку на улицу Механизаторов. Чиновников, которые не знают, когда появится остановочный павильон, мужчина требует отправить в отставку.

Поводом для возмущений послужил пост в группе «Белгород — это интересно». Там сказано, что остановку около детсада №65 в Белгороде демонтировали. Дело в том, что она пришла в негодность. Когда её вернут на место, в мэрии не ответили, говорится в сообщении.

«Это вообще нормально? Нужно отправить в отставку тех, кто не знает, когда установят остановку. Требую в течение трёх дней установку остановки, иначе напишу о проблеме президенту», — заявил горожанин.

Интересно, что данные мэрии с этой информацией немного расходятся. В горадминистрации подтвердили, что остановку убрали. Но, как оказалось, сделали это ещё в прошлом году, поскольку на этом участке не курсируют автобусы.

Остановочный павильон, действительно, демонтировали в прошлом году. Это связано с тем, что по улице не двигается общественный транспорт, а павильон находился в неудовлетворительном состоянии. Маршрут движения автобусов в этой части города проходит по улице Сумской.
мэрия Белгорода
Демонтированная остановка на улице Механизаторов в БелгородеДемонтированная остановка на улице Механизаторов в Белгороде
Демонтированная остановка на улице Механизаторов в Белгороде
Фото: Telegram-канал «Белгородский канал»
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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Мэрия#Остановка#Белгород#Наталья Корявых
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