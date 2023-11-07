Белгородец пригрозил властям обратиться к президенту из-за пропавшей остановки

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Белгородец пригрозил властям обратиться к президенту, если они в течение трёх дней не вернут остановку на улицу Механизаторов. Чиновников, которые не знают, когда появится остановочный павильон, мужчина требует отправить в отставку.
Поводом для возмущений послужил пост в группе «Белгород — это интересно». Там сказано, что остановку около детсада №65 в Белгороде демонтировали. Дело в том, что она пришла в негодность. Когда её вернут на место, в мэрии не ответили, говорится в сообщении.
«Это вообще нормально? Нужно отправить в отставку тех, кто не знает, когда установят остановку. Требую в течение трёх дней установку остановки, иначе напишу о проблеме президенту», — заявил горожанин.
Интересно, что данные мэрии с этой информацией немного расходятся. В горадминистрации подтвердили, что остановку убрали. Но, как оказалось, сделали это ещё в прошлом году, поскольку на этом участке не курсируют автобусы.
Остановочный павильон, действительно, демонтировали в прошлом году. Это связано с тем, что по улице не двигается общественный транспорт, а павильон находился в неудовлетворительном состоянии. Маршрут движения автобусов в этой части города проходит по улице Сумской.
мэрия Белгорода