Белгородец пригрозил властям обратиться к президенту из-за пропавшей остановки

Поводом для возмущений послужил пост в группе «Белгород — это интересно». Там сказано, что остановку около детсада №65 в Белгороде демонтировали. Дело в том, что она пришла в негодность. Когда её вернут на место, в мэрии не ответили, говорится в сообщении.