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В Белгороде на ремонт набережной потратят ещё 250 млн рублей

В Белгороде на ремонт набережной потратят ещё 250 млн рублей

6 ноября 2023, 13:22
Фото: Bel.ru
Управление капитального строительства Белгорода объявило о поиске исполнителя для улучшения третьей части набережной рек Везёлка и Северский Донец на левом берегу. Начальная стоимость контракта составляет 250 миллионов рублей. Официальную информацию об этом можно найти на портале госзакупок.

Деньги на проект будут выделены из городского бюджета. Сроки выполнения работ — с 1 января по 31 мая 2024 года. Задачами подрядчика будут укрепление берега в двух местах, ремонт парковки возле теннисного корта, установка систем освещения, видеонаблюдения, оповещения, а также размещение различных малых архитектурных элементов и других объектов.

Выбор подрядчика будет осуществляться через аукцион, заявки на участие в котором принимаются до 10 ноября. Результаты аукциона будут объявлены 14 ноября.

В «Коммерсант-Черноземье» подсчитали, что в 2023 году администрация Белгорода уже провела восемь конкурсов на благоустройство набережных на общую сумму 1,1 миллиарда рублей. Больше всего контрактов получила компания «Белгороддорстрой» — шесть на сумму 718,8 миллионов рублей. ООО «Белдорстрой» выиграло аукцион на 292 миллиона рублей, а ООО «Автодорстрой-подрядчик» — на 115 миллионов рублей.

Компания «Белгороддорстрой» также заключила контракт на первый этап реконструкции Центрального парка стоимостью 321 миллион рублей. Всего администрация города планирует вложить 1,8 миллиарда рублей в этот проект.

На благоустройство набережной Везёлки в Белгороде направят ещё 59 млн рублей
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