В Белгороде на ремонт набережной потратят ещё 250 млн рублей

В «Коммерсант-Черноземье» подсчитали, что в 2023 году администрация Белгорода уже провела восемь конкурсов на благоустройство набережных на общую сумму 1,1 миллиарда рублей. Больше всего контрактов получила компания «Белгороддорстрой» — шесть на сумму 718,8 миллионов рублей. ООО «Белдорстрой» выиграло аукцион на 292 миллиона рублей, а ООО «Автодорстрой-подрядчик» — на 115 миллионов рублей.