В Белгороде на ремонт набережной потратят ещё 250 млн рублей

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Деньги на проект будут выделены из городского бюджета. Сроки выполнения работ — с 1 января по 31 мая 2024 года. Задачами подрядчика будут укрепление берега в двух местах, ремонт парковки возле теннисного корта, установка систем освещения, видеонаблюдения, оповещения, а также размещение различных малых архитектурных элементов и других объектов.
Выбор подрядчика будет осуществляться через аукцион, заявки на участие в котором принимаются до 10 ноября. Результаты аукциона будут объявлены 14 ноября.
В «Коммерсант-Черноземье» подсчитали, что в 2023 году администрация Белгорода уже провела восемь конкурсов на благоустройство набережных на общую сумму 1,1 миллиарда рублей. Больше всего контрактов получила компания «Белгороддорстрой» — шесть на сумму 718,8 миллионов рублей. ООО «Белдорстрой» выиграло аукцион на 292 миллиона рублей, а ООО «Автодорстрой-подрядчик» — на 115 миллионов рублей.
Компания «Белгороддорстрой» также заключила контракт на первый этап реконструкции Центрального парка стоимостью 321 миллион рублей. Всего администрация города планирует вложить 1,8 миллиарда рублей в этот проект.