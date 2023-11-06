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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Земля всё ещё находится под влиянием мощной магнитной бури

Учёные ошиблись в предсказании магнитной бури, которая привела к полярному сиянию

6 ноября 2023, 09:26
Фото: Telegram-канал "Шо Шебекино"

Земля всё ещё находится под влиянием мощной магнитной бури

Учёные ошиблись в оценках и пропустили мощную магнитную бурю.

Учёные неверно оценили мощность солнечной вспышки и скорость выброшенного ею потока плазмы, что вызвало сильнейшую магнитную бурю и полярные сияния над регионами, которым такое явление не свойственно, в том числе в Белгородской области. Об этом сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Институте солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

Магнитная буря началась на планете в воскресенье, 5 ноября. И была настолько сильной, что вызвала полярные сияния, которые можно было наблюдать даже на юге России.

По информации ученых, как оказалось, мощность выброса и его скорость были ошибочно определены. Однако это не объясняет, как такая слабая причина смогла вызвать столь сильную бурю.

Мощный поток плазмы выброшен Солнцем в сторону Земли 3 ноября. Произошла и слабая солнечная вспышка, которую ученые приняли за выброс. Предполагалось, что плазма достигнет Земли 6 ноября и вызовет слабую магнитную бурю G1. Но облака газа достигли Земли за двое суток и ударили по земному магнитному полю на сутки раньше ожидаемого с большей силой.

По оценкам ученых, утром 6 ноября Земля всё еще находится в облаке солнечной плазмы. Температура межпланетного газа у Земли выросла до 300 тысяч градусов, что в десять раз выше обычного, а скорость солнечного ветра поднялась до 500 километров в секунду.

На сегодня магнитную бурю классифицирована как G3 (третий класс по пятибалльной шкале). Однако она не является рекордной даже для этого года. В апреле 2023 года была зарегистрирована буря максимального уровня G4, чего не было несколько лет. Последний раз магнитная буря G5 на Земле наблюдалась 11 сентября 2005 года.

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