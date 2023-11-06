Учёные ошиблись в предсказании магнитной бури, которая привела к полярному сиянию

На сегодня магнитную бурю классифицирована как G3 (третий класс по пятибалльной шкале). Однако она не является рекордной даже для этого года. В апреле 2023 года была зарегистрирована буря максимального уровня G4, чего не было несколько лет. Последний раз магнитная буря G5 на Земле наблюдалась 11 сентября 2005 года.