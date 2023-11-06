Пустая Журавлёвка, северное сияние и жалобы семей воюющих в СВО: итоги понедельника

На данный момент магнитная буря относится к третьему классу по пятибалльной шкале — G3. Однако это не является рекордным значением даже для текущего года. В апреле 2023 года была зарегистрирована буря максимального уровня — G4, чего не случалось несколько лет. Последний раз магнитная буря класса G5 зафиксирована 11 сентября 2005 года.