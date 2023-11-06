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Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 17:19

Updated Сегодня, 17:19

Жалобы семей воюющих в СВО белгородцев стали темой дня в Белгородской области

Пустая Журавлёвка, северное сияние и жалобы семей воюющих в СВО: итоги понедельника

6 ноября 2023, 15:32
Фото: страница Анжелики Самойловой в ВК

Жалобы семей воюющих в СВО белгородцев стали темой дня в Белгородской области

В правительстве области обсуждали проблемы семей белгородцев, которые воюют в СВО, в Сети показали фото пустующей Журавлёвки, а учёные ошиблись в предсказании магнитной бури и северных сияний.

Жалобы семей воюющих в СВО

Повторный подомовой обход семей участников СВО в Белгородской области завершён. Всего было посещено почти 7 тысяч адресов. Администрации муниципалитетов провели этот обход, чтобы выяснить, какую помощь необходимо предоставить родным военных. Изначально планировалось посетить 6911 семей, но фактически просмотрены 6895. 16 семей из Белгородского района попросили перенести визит на более поздний срок.

Было получено 2832 просьбы о различных видах помощи. 1561 из них уже выполнены и подтверждены семьями. Еще 496 просьб в процессе выполнения, а 430 находятся на рассмотрении.

В 345 случаях пришлось отказать в помощи. Главным образом это связано с дорогим ремонтом кровли, домов и квартир. Некоторые семьи просили купить земельные участки, а шесть хотели жилья для своих детей, которые сейчас служат. Много людей обратились с просьбами о погашении ипотеки и кредитов. Также поступали просьбы вернуть детей домой и оформить удостоверения участников боевых действий.

Купить жильё, вернуть домой: в каких просьбах вынуждены отказать родным бойцов в СВО
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Пустующая Журавлёвка

В интернете появились фотографии из села Журавлёвка в Белгородском районе, где в прошлом году был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Фотографии опубликовала глава сельского поселения Анжелика Самойлова со словами: «Ещё недавно здесь бурлила жизнь…». На снимках можно увидеть парк Победы, который порос травой, детские площадки и могилу советских воинов.

В селе, которое находится на границе с Украиной, продолжают проживать восемь человек, которые отказались покидать свои дома. Всего же в 15 населенных пунктах Белгородской области, где объявили режим чрезвычайной ситуации, осталось жить 202 человека.

Пустота и несколько человек: как выглядит приграничная белгородская Журавлёвка
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Неожиданная буря

Ученые неправильно оценили силу солнечной вспышки и скорость выброса плазмы, что вызвало сильную магнитную бурю и полярные сияния в непривычных регионах, включая Белгородскую область.

Магнитная буря началась в воскресенье, 5 ноября, и была настолько сильной, что вызвала полярные сияния, которые можно было увидеть даже на юге России.

На данный момент магнитная буря относится к третьему классу по пятибалльной шкале — G3. Однако это не является рекордным значением даже для текущего года. В апреле 2023 года была зарегистрирована буря максимального уровня — G4, чего не случалось несколько лет. Последний раз магнитная буря класса G5 зафиксирована 11 сентября 2005 года.

Учёные ошиблись в предсказании магнитной бури, которая привела к полярному сиянию
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#Белгородская область#Евгений Грицков#Украина#Помощь#Фотографии#Белгород#Режим чрезвычайной ситуации#Магнитная буря#Северное сияние#Семьи воюющих в СВО
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