Под Белгородом откроют музей памяти 600 заживо сожженных фашистами жителей

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
В планах властей Белгородской области открыть музей, посвященный трагедии в селе Гусек-Погореловка. В 1943 году здесь фашисты заживо сожгли более 600 советских военнопленных и мирных жителей. Памятник культуры будет создан в Прохоровском районе области под названием «Заживо сожженным». Открытие музея планируется через полтора года.
Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о предварительной договоренности с Министерством культуры о создании мемориала. Цель проекта — сохранить память о людях, которые страдали во время Великой Отечественной войны.
Международная выставка-форум «Россия», которая проходит на ВДНХ, стала площадкой для анонсирования данного проекта. Выставка продлится до апреля 2024 года и объединяет участников из разных регионов страны, а также федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций. ТАСС выступает генеральным информационным агентством данного мероприятия.