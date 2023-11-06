Под Белгородом откроют музей памяти 600 заживо сожженных фашистами жителей

В планах властей Белгородской области открыть музей, посвященный трагедии в селе Гусек-Погореловка. В 1943 году здесь фашисты заживо сожгли более 600 советских военнопленных и мирных жителей. Памятник культуры будет создан в Прохоровском районе области под названием «Заживо сожженным». Открытие музея планируется через полтора года.