Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Под Белгородом откроют музей памяти 600 заживо сожженных фашистами жителей

Под Белгородом откроют музей памяти 600 заживо сожженных фашистами жителей

6 ноября 2023, 06:44
Фото: правительство Белгородской области
Власти Белгородской области планируют открыть музей под названием «Заживо сожженным», посвященный трагедии в селе Гусек-Погореловка, где в январе 1943 года фашисты заживо сожгли более 600 советских военнопленных и мирных жителей.
Сюжет
Музей

В планах властей Белгородской области открыть музей, посвященный трагедии в селе Гусек-Погореловка. В 1943 году здесь фашисты заживо сожгли более 600 советских военнопленных и мирных жителей. Памятник культуры будет создан в Прохоровском районе области под названием «Заживо сожженным». Открытие музея планируется через полтора года.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о предварительной договоренности с Министерством культуры о создании мемориала. Цель проекта — сохранить память о людях, которые страдали во время Великой Отечественной войны.

Международная выставка-форум «Россия», которая проходит на ВДНХ, стала площадкой для анонсирования данного проекта. Выставка продлится до апреля 2024 года и объединяет участников из разных регионов страны, а также федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций. ТАСС выступает генеральным информационным агентством данного мероприятия.

На музей в память чернобыльцев в Белгородской области потратят 78 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
В парках, музее, у дуба. Где в Белгородской области, кроме ЗАГСа, регистрируют бракиСтелы, музеи, драмтеатр: ключевые цветочные объекты оформления Белгорода в этом годуНаходки военных лет из Белгородской области выставили в Музее Победы в Москве
#Белгородская область#Евгений Грицков#Прохоровский район#Музей#Великая Отечественная война#Николай рыжков#Трагедия#Белгород#Вячеслав Гладков#Фашисты#Мемориал#Гусек-Погореловка
Подпишитесь
Никто не помогает: мать участника СВО попросила квартиру в Белгороде для сдачи в наём
Сегодня, 07:06
Забрали машину за долги: судебные приставы изъяли имущество воюющего в СВО белгородца
Сегодня, 08:54
Белгородцы смогут собрать подарки на Новый год для военных. Куда их нужно приносить?
Сегодня, 07:45
Купить жильё, вернуть домой: в каких просьбах вынуждены отказать родным бойцов в СВО
Сегодня, 08:12
Козлитина останется без «поздравления Деда Мороза» при срыве сроков ввода школ
Сегодня, 10:46