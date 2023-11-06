Лесная сказка: как в замке поселились дети и педагоги

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
А каких именно — мы узнали у его воспитанников в новом выпуске проекта «Недетский вопрос».
Не жизнь, а сказка
Детский сад «Лесная Сказка» открыл свои двери для первых воспитанников ещё в 2015 году и сразу полюбился жителям Сеймского округа Курска. И не удивительно — сад государственный, но построить его помог местный промышленник и меценат, поэтому садик имеет нетипичный дизайн в виде замка. Учреждение находится чуть поодаль от жилых кварталов в небольшом лесном массиве и окружено со всех сторон соснами и елями.
Детский сад посещают постоянно около 175 воспитанников разных возрастов. Расположение позволяет организовывать дополнительные занятия и прогулки на природе, практически не выходя за территорию сада, на которой часто можно встретить белок и других лесных жителей. Наличие большого бассейна даёт возможность обучать плаванию как воспитанников сада, так и детей из окрестного района.
Как дети видят Курск в будущем?
Благодаря такому сказочному соседству, маленькие обитатели сада уже имеют свое мнение о том, как должен развиваться и выглядеть город будущего.
«В будущем Курске будут жить принцессы!», — рассказывает Полина, справедливо считая себя одной из них.
«В городе обязательно будет метро», — Егор мыслит гораздо более приземленно и по-взрослому.
«В будущем должны сделать летающие машины», — находит еще одно решение транспортной проблемы Артём.
«Все детские сады будут замками!», — Маше явно нравится чувствовать себя принцессой.
Научное и душевное развитие
Помимо бассейна и прогулок в «Лесной Сказке» думают и о других сторонах воспитания. В саду существует кружок декоративно-прикладного искусства, где детишек учат разным техникам выражения себя. Ещё детский сад помогает родителям устраивать маршруты выходного дня для совместных походов в музеи, театры, парки и даже выездов в другие регионы страны.
Персонал активно занимается научной деятельностью. Сад является стажировочной площадкой для Курского института развития образования, совместно с преподавателями которого было разработано пособие по нейропрогулкам. Такие занятия способствуют развитию головного мозга ребенка с задействованием пяти органов чувств и тренировкой мыслительной деятельности.
Региональная инициатива
«Лесная сказка» — это лишь один из множества детских садов, построенных в рамках федеральных программ по поддержанию демографии и улучшению образования. В соответствии с национальным проектом «Демография» по всей стране открыли более 1600 детских садов вместимостью более 235 тысяч мест для дошкольников.
Только в 2023 году в Курске построили три новых детских сада, а к концу 2024 планируют сдать еще четыре таких объекта. Создание более чем 600 мест для детей позволит значительно улучшить ситуацию с очередями во всех районах города.