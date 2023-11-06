Купить жильё, вернуть домой: в каких просьбах вынуждены отказать родным бойцов в СВО

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Администрации муниципалитетов в сентябре–октябре провели повторный подомовой обход семей военнослужащих в СВО, чтобы выяснить, какая помощь им требовалась. По плану должны были посетить 6911 семей, посетили 6895, 16 семей из Белгородского района сами попросили перенести посещение на более поздний срок.
Поступило 2832 просьбы об оказании разного вида помощи. 1561 просьбу выполнили, семьи подтвердили выполнение. 496 просьб ещё исполняются, 430 — рассматриваются.
В 345 случаях в помощи были вынуждены отказать. В основном это дорогой ремонт кровли, домов и квартир. Просили купить земельный участок, шесть семей попросили жильё для своих детей, которые сейчас воюют. Много обращались по погашению ипотеки и кредитов. Также были просьбы погасить долги по алиментам и по оплате ЖКХ. Просили ещё военную форму для частей, оборудование — например, тепловизоры. Также просили вернуть детей домой, были вопросы по выдаче удостоверений участника боевых действий.
Гладков отметил, что это крайне важная и болезненная история и отказывать здесь нельзя. Губернатор добавил, что власти не должны помогать с выплатами долгов по алиментов — доход военнослужащего должен позволять это сделать. Вопросы по кредитам должны стоять на контроле у глав администраций. «Если течёт кровля, пришли к нам, а мы отказали — это безобразие», — заявил глава региона. У семей мобилизованных больших домов обычно нет, власти на местах должны этот вопрос решать.