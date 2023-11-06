Купить жильё, вернуть домой: в каких просьбах вынуждены отказать родным бойцов в СВО

Гладков отметил, что это крайне важная и болезненная история и отказывать здесь нельзя. Губернатор добавил, что власти не должны помогать с выплатами долгов по алиментов — доход военнослужащего должен позволять это сделать. Вопросы по кредитам должны стоять на контроле у глав администраций. «Если течёт кровля, пришли к нам, а мы отказали — это безобразие», — заявил глава региона. У семей мобилизованных больших домов обычно нет, власти на местах должны этот вопрос решать.