«Белогорье» снова попало под «Локомотив»: второе поражение «львов» подряд

Упорной получился и третий сет, но, к сожалению, последним. Новосибирцы снова долго вели, но номинальные хозяева на подаче Аль Хачдиди набрали четыре очка и вышли вперёд — 15:12. Всё снова вернулось к «качелям» в конце, белгородцы имели сетбол при счёте 24:23, но выиграть решающее очко не смогли, после чего снова позволили сопернику выдать победную серию розыгрышей — 26:28.