«Белогорье» снова попало под «Локомотив»: второе поражение «львов» подряд

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Первая партия началась в равной борьбе, долго держался и равный счёт. Но два эйса Омара Курбанова и блок Атанасова позволили «Локомотиву» создать перевес в пять очков, что предопределило исход игрового отрезка.
Во второй партии «львы» дали бой, хотя начало также не складывалось. Всё решилось в концовке — «Белогорье» имело сетбол, но проиграло три очка подряд — 27:29.
Упорной получился и третий сет, но, к сожалению, последним. Новосибирцы снова долго вели, но номинальные хозяева на подаче Аль Хачдиди набрали четыре очка и вышли вперёд — 15:12. Всё снова вернулось к «качелям» в конце, белгородцы имели сетбол при счёте 24:23, но выиграть решающее очко не смогли, после чего снова позволили сопернику выдать победную серию розыгрышей — 26:28.
Победа «Локомотива» — 3:0 и лидерство в серии.
Главный тренер «львов» Александр Волков отметил после матча, что многое решила подача, а с приёмом его подопечные не справились.
Капитан «Белогорья» Павел Тетюхин добавил, что команде удалось вернуться в игру после почти идеального первого сета в исполнении «Локомотива», но психология сыграла в пользу соперника в концовках следующих партий, передаёт слова Тетюхина пресс-служба «львов».
В предыдущей игре белгородские волейболисты также уступили — 1:3 в рамках суперлиги «Нефтянику» из Оренбурга.