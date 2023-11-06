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Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

«Белогорье» уступило новосибирскому «Локомотиву» в трёх партиях

«Белогорье» снова попало под «Локомотив»: второе поражение «львов» подряд

6 ноября 2023, 12:43
Фото: группа "Белогорья" в соцсети "ВКонтакте"

«Белогорье» уступило новосибирскому «Локомотиву» в трёх партиях

ВК «Белогорье» в Туле потерпел поражение в первом матче четвертьфинала Кубка России. Соперником подопечных Александра Волкова стал «Локомотив» из Новосибирска.

Первая партия началась в равной борьбе, долго держался и равный счёт. Но два эйса Омара Курбанова и блок Атанасова позволили «Локомотиву» создать перевес в пять очков, что предопределило исход игрового отрезка.

Во второй партии «львы» дали бой, хотя начало также не складывалось. Всё решилось в концовке — «Белогорье» имело сетбол, но проиграло три очка подряд — 27:29.

Упорной получился и третий сет, но, к сожалению, последним. Новосибирцы снова долго вели, но номинальные хозяева на подаче Аль Хачдиди набрали четыре очка и вышли вперёд — 15:12. Всё снова вернулось к «качелям» в конце, белгородцы имели сетбол при счёте 24:23, но выиграть решающее очко не смогли, после чего снова позволили сопернику выдать победную серию розыгрышей — 26:28.

Победа «Локомотива» — 3:0 и лидерство в серии.

Главный тренер «львов» Александр Волков отметил после матча, что многое решила подача, а с приёмом его подопечные не справились.

Капитан «Белогорья» Павел Тетюхин добавил, что команде удалось вернуться в игру после почти идеального первого сета в исполнении «Локомотива», но психология сыграла в пользу соперника в концовках следующих партий, передаёт слова Тетюхина пресс-служба «львов».

В предыдущей игре белгородские волейболисты также уступили — 1:3 в рамках суперлиги «Нефтянику» из Оренбурга.

«Белогорье» потерпело первое поражение в волейбольной Суперлиге
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#Евгений Грицков#Кубок россии#Белогорье#Тула#Новосибирск#Локомотив#Павел Тетюхин#Белгород#Александр волков#Аль Хачдиди
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