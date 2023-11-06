Белгородцы смогут собрать подарки на Новый год для военных. Куда их нужно приносить?

Список адресов, по которым стоит обращаться для оказания помощи белгородским военным:



г. Алексеевка, Никольская площадь, 5, Центр культурного развития «Солнечный»

г. Белгород, ул. Н. Островского, 20, Культурный центр «Октябрь»

Белгородский район, п. Октябрьский, ул. Матросова, д. 1, Центр молодежных инициатив

п. Борисовка, площадь Ушакова, 16, Борисовский центр молодежи

г. Валуйки, ул. Степана Разина, 12, Центр молодежных инициатив

п. Вейделевка, ул. Центральная, 13, гостиница «Центральная»

п. Волоконовка, ул. Ленина, 1, ТЦ «Волконский»

г. Грайворон, ул. Ленина, 22 В, Центр молодежных инициатив

г. Губкин, ул. Мира, 20, Центр молодежных инициатив

п. Ивня, ул. Ленина, 22, Культурно-общественный центр

г. Короча, ул. Пролетарская, 39, Центр молодежных инициатив

с. Красное, ул. Октябрьская, 108, Союз поддержки матерей и жен военнослужащих

г. Бирюч, Соборная площадь, 3, Центр молодежных инициатив

п. Красная Яруга, ул. Центральная, 79, Союз поддержки матерей и жен военнослужащих

г. Новый Оскол, ул. Ливенская, 130 А, Центр культурного развития «Оскол»

п. Прохоровка, ул. Советская, 69, Центр молодежных инициатив

п. Ракитное, ул. Пролетарская, 20 Б, Центр культурного развития «Молодежный» (понедельник, четверг)

п. Ракитное, ул. Пролетарская, 20 А, Добро.Центр (понедельник — пятница)

п. Ровеньки, ул. Ленина, 61, Центр молодежных инициатив

г. Старый Оскол, ул. Ленина, 13, общежитие СОФ МГРИ

п. Чернянка, площадь Октябрьская, 12, Центр молодежных инициатив

г. Шебекино, ул. Лихачева, 6 А, Центр культурного развития

г. Строитель, ул. Ленина, 14, Центр молодежных инициатив