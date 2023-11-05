Полярное сияние? Небо в белгородском приграничье стало кроваво-красным

Posted Вчера, 20:43
Published Вчера, 20:43
Modified Вчера, 20:48
Updated Вчера, 20:48
В нескольких приграничных районах Белгородской области вечером воскресенья местные жители сфотографировали кроваво-красное небо, напоминающее северное сияние. Поначалу люди с опаской делились фотографиями, но позже оказалось, что подобное явление наблюдается не только в регионе.
В Институте прикладной геофизике разъяснили, что во второй половине дня зарегистрировано возмущение геомагнитного поля — третьей степени из пяти возможных. Ещё это явление называют «аврора». Специалисты говорят, что солнечная активность до 2025 года будет нарастать и такие картины в небе могут повторяться, как и магнитные бури.
Фотографиями делились жители южных регионов, соседней Воронежской области, Донецка и за пределами России. Как это выглядело в Белгородской области — смотрите в галерее.