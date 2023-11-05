Полярное сияние? Небо в белгородском приграничье стало кроваво-красным

В Институте прикладной геофизике разъяснили, что во второй половине дня зарегистрировано возмущение геомагнитного поля — третьей степени из пяти возможных. Ещё это явление называют «аврора». Специалисты говорят, что солнечная активность до 2025 года будет нарастать и такие картины в небе могут повторяться, как и магнитные бури.