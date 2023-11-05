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Posted Вчера, 20:43

Published Вчера, 20:43

Modified Вчера, 20:48

Updated Вчера, 20:48

Аврора над Белгородской областью

Полярное сияние? Небо в белгородском приграничье стало кроваво-красным

5 ноября 2023, 20:43
Фото: Telegram-канал "Шо Шебекино"
Аврора над Белгородской областью

В Белгородской области небо стало красным из-за магнитной бурни

В нескольких регионах России вечером 5 ноября жители могли наблюдать необычное явление. Смогли запечатлеть его и белгородцы.

В нескольких приграничных районах Белгородской области вечером воскресенья местные жители сфотографировали кроваво-красное небо, напоминающее северное сияние. Поначалу люди с опаской делились фотографиями, но позже оказалось, что подобное явление наблюдается не только в регионе.

В Институте прикладной геофизике разъяснили, что во второй половине дня зарегистрировано возмущение геомагнитного поля — третьей степени из пяти возможных. Ещё это явление называют «аврора». Специалисты говорят, что солнечная активность до 2025 года будет нарастать и такие картины в небе могут повторяться, как и магнитные бури.

Фотографиями делились жители южных регионов, соседней Воронежской области, Донецка и за пределами России. Как это выглядело в Белгородской области — смотрите в галерее.

кровавое небо над Белгородской областьюкровавое небо над Белгородской областью
кровавое небо над Белгородской областьюкровавое небо над Белгородской областью
кровавое небо над Белгородской областьюкровавое небо над Белгородской областью
кровавое небо над Белгородской областьюкровавое небо над Белгородской областью
кровавое небо над Белгородской областьюкровавое небо над Белгородской областью
кровавое небо над Белгородской областьюкровавое небо над Белгородской областью
кровавое небо над Белгородской областьюкровавое небо над Белгородской областью
кровавое небо над Белгородской областьюкровавое небо над Белгородской областью
кровавое небо над Белгородской областью
Фото: Telegram-каналы "Шо Шебекино", "Шепот Шебекино", "Просто Михаил"
Луна закроет Венеру: необычное явление можно будет наблюдать в небе в ноябре
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#Белгородская область#Евгений Грицков#Фотографии#Белгород#Приграничные районы#Аврора#Шебекинский горокруг#Северное сияние#Кроваво-красное небо#Солнечная активность#Геомагнитное поле
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