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Одна погибла и шестеро пострадали в авариях в Белгородской области

Одна погибла и шестеро пострадали в авариях в Белгородской области

5 ноября 2023, 11:24
Фото: Midjourney
За минувшие сутки на территории Белгородской области случились пять аварий с пострадавшими жителями. В них шесть человек получили ранения, ещё одна женщина погибла. Подробности сообщили в региональном УМВД.
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Авария

Так, 4 ноября в 12:00 рядом с селом Почаево Грайворонского округа 23-летняя девушка, управляя авто Daewoo, не выбрала безопасную скорость движения и съехала с дороги. Её машина перевернулась, водитель пострадала.

В Старом Осколе в 18:00 30-летний водитель Toyota сбил 13-летнего мальчика. Ребёнок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В 17:10 в этом же городе произошла ещё одна авария с участием пешехода: 49-летний мужчина сбил 63-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП, женщина погибла, ребёнок получил травмы.

В посёлке Северный Белгородского района в 19:50 32-летний водитель Toyota проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил двух мужчин 66 и 34 лет. Пострадавших пришлось госпитализировать.

Последняя авария произошла на 8 км автодороги Таврово — Соломино — Разумное. В 21:00 нетрезвая 39-летняя женщина управляла Hyundai Sonata, когда выбрала небезопасную скорость движения и съехала в кювет. Автомобиль перевернулся, водитель и её 36-летний пассажир получили телесные повреждения.

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