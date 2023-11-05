Одна погибла и шестеро пострадали в авариях в Белгородской области

В Старом Осколе в 18:00 30-летний водитель Toyota сбил 13-летнего мальчика. Ребёнок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В 17:10 в этом же городе произошла ещё одна авария с участием пешехода: 49-летний мужчина сбил 63-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП, женщина погибла, ребёнок получил травмы.