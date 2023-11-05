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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

В Белгородской области придумали новые меры поддержки врачей

Ипотека и ясли: какие ещё меры поддержки белгородских врачей появятся в регионе?

5 ноября 2023, 09:26
Фото: Midjourney

В Белгородской области придумали новые меры поддержки врачей

Новые меры поддержки появятся в регионе для привлечения в профессии врача и медперсонала как можно больше людей. О том, что планируется ввести в регионе, рассказал министр здравоохранения Андрей Иконников.
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Медики

4 ноября в регионе прошла стратегическая сессия по кадровым вопросам. Участие в ней приняли министр здравоохранения Андрей Иконников и руководители медицинских организаций.

В ходе встречи шесть групп обсуждали, как организовать взаимодействие с учащимися медклассов, какие меры соцподдержки организовать для врачей и среднего медперсонала, а также как удержать кадры в регионе.

Согласен, что все меры поддержки должны быть направлены на то, чтобы медицинских работникам было комфортно работать. А здесь важный показатель — вовлечённость главного врача. Каждый руководитель должен знать микроклимат в своём коллективе, тогда он точно будет понимать, какие именно меры нужны в его организации.
Андрей Иконников, министр здравоохранения

Группы предложили несколько вариантов мер поддержки. Например, рассмотреть вопрос предоставления общежития и льготной ипотеки, устроить ясли для детей, продумать дополнительные возможности карьерного роста, а также разгрузить медперсонал от тех задач, которые не касаются помощи пациентам. Большинство вариантов министр здравоохранения пообещал показать губернатору области Вячеславу Гладкову.

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#Белгородская область#Врачи#Медики#Белгород#Андрей иконников#Дефицит кадров#Меры поддержки#Александра Склярова
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