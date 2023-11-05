Ипотека и ясли: какие ещё меры поддержки белгородских врачей появятся в регионе?

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
4 ноября в регионе прошла стратегическая сессия по кадровым вопросам. Участие в ней приняли министр здравоохранения Андрей Иконников и руководители медицинских организаций.
В ходе встречи шесть групп обсуждали, как организовать взаимодействие с учащимися медклассов, какие меры соцподдержки организовать для врачей и среднего медперсонала, а также как удержать кадры в регионе.
Согласен, что все меры поддержки должны быть направлены на то, чтобы медицинских работникам было комфортно работать. А здесь важный показатель — вовлечённость главного врача. Каждый руководитель должен знать микроклимат в своём коллективе, тогда он точно будет понимать, какие именно меры нужны в его организации.
Андрей Иконников, министр здравоохранения
Группы предложили несколько вариантов мер поддержки. Например, рассмотреть вопрос предоставления общежития и льготной ипотеки, устроить ясли для детей, продумать дополнительные возможности карьерного роста, а также разгрузить медперсонал от тех задач, которые не касаются помощи пациентам. Большинство вариантов министр здравоохранения пообещал показать губернатору области Вячеславу Гладкову.