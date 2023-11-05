Идёт на спад? ВСУ стали меньше обстреливать Белгородскую область

Два снаряда из гранатомёта СПГ-9 «Копьё» выпустили со стороны Украины по МАПП «Шебекино» в Шебекинском округе. А в Белгородском районе над сёлами Соломино и Ближнее система ПВО сбила по одному украинскому беспилотнику.