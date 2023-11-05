Идёт на спад? ВСУ стали меньше обстреливать Белгородскую область

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Больше всего ударов по региону зафиксировали в хуторе Старый Волоконовского района. 4 ноября ВСУ обстреляли окраину населённого пункта из миномёта: установили 11 прилётов.
Два снаряда из гранатомёта СПГ-9 «Копьё» выпустили со стороны Украины по МАПП «Шебекино» в Шебекинском округе. А в Белгородском районе над сёлами Соломино и Ближнее система ПВО сбила по одному украинскому беспилотнику.
Во всех населённых пунктах обошлось без пострадавших и разрушений.
Напомним, что 3 ноября ВСУ обстреляли пять муниципалитетов региона: под огнём оказались 13 населённых пунктов.