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За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область более 10 раз

Идёт на спад? ВСУ стали меньше обстреливать Белгородскую область

5 ноября 2023, 06:53
Фото: 1MI

За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область более 10 раз

За минувшие сутки под обстрелом оказались три муниципальных образования региона. 4 ноября ВСУ ударили по Белгородской области порядка 15 раз, сообщает глава региона Вячеслав Гладков. Обошлось без последствий.

Больше всего ударов по региону зафиксировали в хуторе Старый Волоконовского района. 4 ноября ВСУ обстреляли окраину населённого пункта из миномёта: установили 11 прилётов.

Два снаряда из гранатомёта СПГ-9 «Копьё» выпустили со стороны Украины по МАПП «Шебекино» в Шебекинском округе. А в Белгородском районе над сёлами Соломино и Ближнее система ПВО сбила по одному украинскому беспилотнику.

Во всех населённых пунктах обошлось без пострадавших и разрушений.

Напомним, что 3 ноября ВСУ обстреляли пять муниципалитетов региона: под огнём оказались 13 населённых пунктов.

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#Белгородская область#Белгородский район#Беспилотник#Волоконовский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Шебекинский горокруг#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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