Бречалов: Стенд Удмуртии на выставке «Россия» работает в формате квартирника

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
«Сегодня мы познакомим жителей России с теми, кто создает все то, чем гордится Удмуртия. У нас потрясающие люди, работоспособные, трудолюбивые и любящие свою родину. И этот стенд в первую очередь про них, потому что без труда врачей, педагогов, заводчан, селян ничего бы не получилось», — рассказал Александр Бречалов.
Как сообщает издание udm-info.ru, для открытия стенда регион выбрал нестандартный формат — квартирник. Он предусматривает возможность общения в теплой и дружеской обстановке со спортсменами и культурными деятели, которые известны в России и за рубежом. Речь идет о знаменитостях, которые являются амбассадорами Удмуртии.
Например, балерина Елена Евсеева рассказала, что стенд Удмуртской Республики вызывает у нее чувство гордости. Она сама родом из Удмуртии. В Ижевске живут ее родители. Евсеева гордится тем, что была лично знакома с Михаилом Калашниковым, который также является уроженцем этого региона.
Стенд посвящен людям, которые в разные годы создавали и развивали науку, культуру, спорт, реализовали успешные социальные проекты и предпринимательские инициативы. Кроме этого, здесь представлены перспективы развития Удмуртии, включая местный туризм, разработку наукоемких производств, гастрономические фестивали, музыкальные мероприятия.
Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что каждый гость стенда сможет послушать рассказы бизнесменов и понять, в чем именно уникальность этого региона. Все желающие могут сфотографироваться с легендарным мотоциклом «Иж». Для тех, кто хочет посетить Удмуртскую республику, глава региона готов стать гидом. В заключение он отметил всех, кто помог организовать выставку-форум Россия. Это главы российских субъектов, их команды, Правительство РФ и не только.