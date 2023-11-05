Бречалов: Стенд Удмуртии на выставке «Россия» работает в формате квартирника

«Сегодня мы познакомим жителей России с теми, кто создает все то, чем гордится Удмуртия. У нас потрясающие люди, работоспособные, трудолюбивые и любящие свою родину. И этот стенд в первую очередь про них, потому что без труда врачей, педагогов, заводчан, селян ничего бы не получилось», — рассказал Александр Бречалов.