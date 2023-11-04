Стенд Белгородской области показали на форуме, а над регионом работала ПВО

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В День народного единства, 4 ноября, в Москве открылась выставка-форум «Россия». Там представлены стенды со всех регионов страны, в том числе от Белгородской области.
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о концепции разработанного стенда от региона. В павильоне можно заметить дерево — это символ жизни. Ещё авторы проекта показали чернозём и «Белый город», который значит «чистоту помыслов и намерений». По словам Гладкова, в стенде хотели собрать всё, что составляет основу мировоззрения белгородцев.
Добавим, что на открытии мероприятия губернатор вручил медали «В память 80-летия Прохоровского сражения» трём белгородцам. Награды удостоили экс-сенатора Николая Рыжкова, ветерана СВО Максима Козлова, фельдшера и участницу спецоперации Екатерину Иванову. Всего эту медаль должны получить 380 человек.
Сегодня над Белгородской областью вновь работала система ПВО. Около 11:00 4 ноября на регионом сбили украинский беспилотник самолётного типа. Как сообщали в Минобороны РФ, «пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации».
В военном ведомстве не уточняли, где именно сработала противовоздушная оборона, однако в это время громкие звуки слышали жители Белгорода и Белгородского района. О последствиях на земле не сообщалось.
Добавим, что накануне ВСУ атаковали Шебекино. В результате обстрела из РСЗО «Град» пострадали трое мужчин. Двое из них получили осколочные ранения ног, ещё один — контузию головного мозга. Все трое госпитализированы. Врачи оказывают им необходимую медпомощь.
Белгородский ФК «Салют» вновь потерпел поражение. Матч второй лиги А группы серебро 17-го тура состоялся 4 октября в Белгороде на стадионе «Салют».
Белгородцы проиграли соперникам из липецкого «Металлурга». Это очередной проигрыш футболистов за последнее время. Об игре высказался главный тренер команды Виктор Навоченко. По его словам, комментировать нечего. Он также извинился перед болельщиками, любителями футбола и руководством клуба.
Напомним, до этого «Салют Белгород» крупно проиграл пермскому «Амкару». Игра, которая проходила в Перми на стадионе «Звезда» 30 октября, завершилась счётом 5:1. Единственный гол белгородцев удалось забить Дёгтеву. Как тогда заявил Навоченко, проигрыши могут быть связаны с уходом из команды после прошлого сезона десяти человек.
В середине октября белгородцы также уступили на выезде «Новосибирску». Матч завершился со счётом 3:2. Игра проходила на стадионе «Спартак» в Новосибирске. Соперник забил победный гол на последней минуте с пенальти.