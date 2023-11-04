Стенд Белгородской области показали на форуме, а над регионом работала ПВО

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о концепции разработанного стенда от региона. В павильоне можно заметить дерево — это символ жизни. Ещё авторы проекта показали чернозём и «Белый город», который значит «чистоту помыслов и намерений». По словам Гладкова, в стенде хотели собрать всё, что составляет основу мировоззрения белгородцев.