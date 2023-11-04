«Позор, стыд»: Навоченко — об очередном проигрыше белгородского «Салюта»

Белгородский ФК «Салют» снова потерпел поражение. В этот раз белгородцы проиграли соперникам, липецкому «Металлургу» со счётом 4:0. Матч второй лиги А группы серебро 17-го тура состоялся 4 октября в Белгороде на стадионе «Салют», сообщили в группе клуба в соцсети.