«Позор, стыд»: Навоченко — об очередном проигрыше белгородского «Салюта»

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Белгородский ФК «Салют» снова потерпел поражение. В этот раз белгородцы проиграли соперникам, липецкому «Металлургу» со счётом 4:0. Матч второй лиги А группы серебро 17-го тура состоялся 4 октября в Белгороде на стадионе «Салют», сообщили в группе клуба в соцсети.
Главный тренер команды Виктор Навоченко высказался по поводу матча. По его словам, поражение было обидным и в этот раз.
Ну что тут сказать? Позор, стыд. Стыдно, позорно, обидно. Очень много таких слов можно подобрать. Десятая минута — два мяча пропускаем. Грубые ошибки. Комментировать нечего. Хочу только извиниться перед болельщиками, перед всеми любителями футбола, руководством клуба.
Виктор Навоченко, главный тренер ФК «Салют»
Ранее «Салют Белгород» крупно проиграл пермскому «Амкару». Игра закончилась счётом 5:1.