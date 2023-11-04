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Почти 80 ударов ВСУ нанесли по Белгородской области за сутки

Не только Шебекино: ВСУ продолжают обстреливать белгородское приграничье

4 ноября 2023, 08:22
Фото: 1MI

Почти 80 ударов ВСУ нанесли по Белгородской области за сутки

Под удары противника попали 5 районов области. Сёла обстреливали из артиллерии, миномётов и гранатомёта. Обошлось без последствий, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Пять районов Белгородской области попали под обстрелы ВСУ 3 ноября. Регион обстреливали из артиллерии, миномётов, гранатомётов, удары также наносились с помощью беспилотников.

В Белгородском районе над Крутым Логом и Разумным сработала система ПВО — сбиты два беспилотника. Журавлёвку противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В Волоконовском районе под обстрел из миномётов и гранатомёта попала окраина хутора Старый — 36 прилётов. На окраине села Коновалово с БПЛА сбросили осколочный боеприпас.

В Грайворонском горокруге неподалёку от Горьковского рухнул и взорвался дрон-камикадзе. По окраинам сёл Сподарюшино и Пороз ВСУ выпустили 11 миномётных снарядов. Под артобстрел попало село Вязовое в Краснояружском районе.

В Шебекинском горокруге под обстрелами было не только Шебекино. 12 миномётных снарядов выпустили по Новой Таволжанке, по одному — по Мурому и МАПП «Шебекино». Ещё восемь снарядов ударили по Середе. Село также атаковали дроном-камиказде, с беспилотника сбросили осколочный боеприпас. Во всех населённых пунктах, за исключением Шебекино, обошлось без последствий.

Напомним, при обстреле приграничного города пострадали три человека. Все они попали в горбольницу №2 в Белгороде. Разрушения зафиксировали на территории местного предприятия.

Три человека получили ранения при обстреле Шебекино
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