Не только Шебекино: ВСУ продолжают обстреливать белгородское приграничье

В Шебекинском горокруге под обстрелами было не только Шебекино. 12 миномётных снарядов выпустили по Новой Таволжанке, по одному — по Мурому и МАПП «Шебекино». Ещё восемь снарядов ударили по Середе. Село также атаковали дроном-камиказде, с беспилотника сбросили осколочный боеприпас. Во всех населённых пунктах, за исключением Шебекино, обошлось без последствий.