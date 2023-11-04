Губернатор МО Андрей Воробьев рассказал о работе стенда на выставке «Россия»

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
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Updated Сегодня, 16:51
Согласно программе выставки, день Московской области будет проходить 27 декабря. Об этом рассказал Андрей Воробьев, губернатор региона. Издание riamo.ru сообщает, что выставка закончит свою работу 12 апреля 2024 года.
«Мы очень хотели передать на нашем стенде весь колорит Московской области. Сделали его интерактивным: 3D-путешествия по значимым местам региона, паблик-токи с людьми культуры, спорта, бизнеса. Также мы сделали игровую зону — по сути, это наш ЦУР, интерактивный пульт, с помощью которого на экране можно управлять Московской областью», — рассказал Воробьев.
Он уточнил, что на стенде представлен симулятор города, и в этом интерактивном пространстве, как и в жизни, происходят самые разные ситуации, которые решаются через сервис «Добродел».
Посетители могут ознакомиться со стендом Московской области в павильоне №75. Аудиогид для навигации озвучивал народный артист РФ Сергей Безруков.
Основная часть экспозиции представлена тремя дверями, ведущими в видеокапсулам, где в трехмерном формате представлены жостовская роспись, коломенская пастила и гжельский фарфор. Гости павильона могут виртуально посетить производственные площадки крупнейших промышленных предприятий Подмосковья, в числе которых — Солнечногорский механический завод, Серпуховский лифтостроительный завод, автомобильный завод «ЛиАЗ», машиностроительные предприятия «Метровагонмаш» и «Тонар», а также сырное производство и корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Стоит отметить, что в таком же формате для посещения доступны гимназия имени Е. М. Примакова, музей «Новый Иерусалим» и выставка современного искусства в парке Малевича. Кроме этого, на интерактивном стенде можно увидеть яхтенную регату и зубров в Приокско-Террасном заповеднике.
Посетители выставки могут узнать и о президентских проектах, реализуемых в области. Они представлены на интерактивной карте региона на тач-столе.
Зампредседателя правительства Московской области Вячеслав Духин назвал Подмосковье одним из экономических и промышленных центров нашей большой страны. Он подчеркнул, что регион в то же время является научным, культурным и туристическим центром России. Здесь активно развиваются инновационные технологии и образование, а также цифровизация, благоустройства и ряд других направлений.
В павильоне №75 также работает ярмарка, на которой можно увидеть продукты народных художественных промыслов. Кроме этого, в павильоне №48 открыта продуктовая ярмарка. На ней каждую неделю один из подмосковных фермеров будет представлять регион.