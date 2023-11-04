Губернатор МО Андрей Воробьев рассказал о работе стенда на выставке «Россия»

Основная часть экспозиции представлена тремя дверями, ведущими в видеокапсулам, где в трехмерном формате представлены жостовская роспись, коломенская пастила и гжельский фарфор. Гости павильона могут виртуально посетить производственные площадки крупнейших промышленных предприятий Подмосковья, в числе которых — Солнечногорский механический завод, Серпуховский лифтостроительный завод, автомобильный завод «ЛиАЗ», машиностроительные предприятия «Метровагонмаш» и «Тонар», а также сырное производство и корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Стоит отметить, что в таком же формате для посещения доступны гимназия имени Е. М. Примакова, музей «Новый Иерусалим» и выставка современного искусства в парке Малевича. Кроме этого, на интерактивном стенде можно увидеть яхтенную регату и зубров в Приокско-Террасном заповеднике.