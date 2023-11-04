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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

ДТП в Алексеевке

Два человека пострадали в ДТП в Белгородской области

4 ноября 2023, 13:06
Фото: УМВД по Белгородской области
ДТП в Алексеевке
В Алексеевке водитель «Лады Приоры» въехал в ВАЗ. Пострадали водитель последнего и пассажир «Приоры». Подробности сообщили в региональном УМВД.
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ДТП

Два человека пострадали в аварии, которая накануне произошла в Алексеевке. ДТП случилось 3 ноября около 23:30 на улице Ольминского. 30-летний водитель «Лады Приоры» не выдержал безопасную дистанцию с «ВАЗ 2115», которым управлял 19-летний водитель.

Автомобили столкнулись. В аварии пострадали водитель «пятнадцатой» и 24-летний пассажир «Лады». Информацию о том, госпитализировали ли пострадавших, не уточняется.

29 октября в Белгороде на улице Сумской в дорожно-транспортном происшествии пострадала трёхлетняя девочка. Тяжёлых травм у малышки нет, но её решили перевести в санаторий для дальнейшего восстановления.

Напомним, травмы ребёнок получил в ходе массовой аварии. Женщина за рулём Nissan Juke столкнулась с автомобилем Citroen C4. Последняя врезалась в автомобиль марки Mercedes-Benz, а он — в Toyota Corolla.

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#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Алексеевка#Авария#Пострадавшие#Водители#Белгород#Наталья Корявых
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