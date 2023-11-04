Два человека пострадали в ДТП в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Два человека пострадали в аварии, которая накануне произошла в Алексеевке. ДТП случилось 3 ноября около 23:30 на улице Ольминского. 30-летний водитель «Лады Приоры» не выдержал безопасную дистанцию с «ВАЗ 2115», которым управлял 19-летний водитель.
Автомобили столкнулись. В аварии пострадали водитель «пятнадцатой» и 24-летний пассажир «Лады». Информацию о том, госпитализировали ли пострадавших, не уточняется.
29 октября в Белгороде на улице Сумской в дорожно-транспортном происшествии пострадала трёхлетняя девочка. Тяжёлых травм у малышки нет, но её решили перевести в санаторий для дальнейшего восстановления.
Напомним, травмы ребёнок получил в ходе массовой аварии. Женщина за рулём Nissan Juke столкнулась с автомобилем Citroen C4. Последняя врезалась в автомобиль марки Mercedes-Benz, а он — в Toyota Corolla.