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автопробег в Белгороде 4 ноября

Автопробег в честь Дня народного единства прошёл в Белгороде

4 ноября 2023, 13:49
Фото: мэрия Белгорода
автопробег в Белгороде 4 ноября
Колонна автомобилей стартовала от Ротонды. В пробеге участвовали несколько десятков автомобилистов, сообщили в мэрии.

В Белгороде 4 ноября прошёл автопробег, посвящённый Дню народного единства. В акции приняли участие несколько десятков автомобилистов. Колонна стартовала от Ротонды. Участниками пробега стали неравнодушные белгородцы, а также представители общественных организаций.

Ранее сообщалось, что в честь праздника на телевышке в областном центре включат тематическую подсветку. Горожане увидят световое шоу, которое начнётся в 20:00 и завершится в 22:00.

Накануне в Белгороде ограничили движение авто из-за торжественного мероприятия. В ДК «Энергомаш» прошло торжественное собрание в честь Дня народного единства. Ограничения действовали по улице Шевченко от малого проезда проспекта Богдана Хмельницкого до улицы Парковой, по улице Парковой от улицы Шевченко до парковочного пространства у строения 78б по проспекту Богдана Хмельницкого.

В пятницу в Белгороде ограничат движение авто из-за торжественного мероприятия
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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Автопробег#Белгород#Наталья Корявых
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