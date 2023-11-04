Автопробег в честь Дня народного единства прошёл в Белгороде

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
В Белгороде 4 ноября прошёл автопробег, посвящённый Дню народного единства. В акции приняли участие несколько десятков автомобилистов. Колонна стартовала от Ротонды. Участниками пробега стали неравнодушные белгородцы, а также представители общественных организаций.
Ранее сообщалось, что в честь праздника на телевышке в областном центре включат тематическую подсветку. Горожане увидят световое шоу, которое начнётся в 20:00 и завершится в 22:00.
Накануне в Белгороде ограничили движение авто из-за торжественного мероприятия. В ДК «Энергомаш» прошло торжественное собрание в честь Дня народного единства. Ограничения действовали по улице Шевченко от малого проезда проспекта Богдана Хмельницкого до улицы Парковой, по улице Парковой от улицы Шевченко до парковочного пространства у строения 78б по проспекту Богдана Хмельницкого.