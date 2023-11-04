Автопробег в честь Дня народного единства прошёл в Белгороде

Накануне в Белгороде ограничили движение авто из-за торжественного мероприятия. В ДК «Энергомаш» прошло торжественное собрание в честь Дня народного единства. Ограничения действовали по улице Шевченко от малого проезда проспекта Богдана Хмельницкого до улицы Парковой, по улице Парковой от улицы Шевченко до парковочного пространства у строения 78б по проспекту Богдана Хмельницкого.