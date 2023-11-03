Владимир Рогов рассказал о своем пути на историческую Родину

Словами Мао Цзэдуна Владимир Рогов описал свой путь домой, который до сих пор продолжается. «Мы еще на марше, потому что в родной мой город Запорожье, областной центр, вот именно в тот Александровск, который я люблю, в то Запорожье, которое является родным, где провел свыше 30 лет своей жизни, я еще вернуться не могу… У нас было много поражений за эти 30 лет на самом деле, но то, что будет победа, — сомнений нет ни у кого», — делится мужчина.