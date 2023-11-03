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Published Сегодня, 08:22

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Updated Сегодня, 08:25

В ЦФО зафиксировали первые случаи заражения гонконгским гриппом

В ЦФО зафиксировали первые случаи заражения гонконгским гриппом

3 ноября 2023, 08:22
Фото: 1MI
Инфекцию обнаружили у учащихся одного из техникумов в Орловской области. При этом динамика по вакцинации от гриппа в регионе «неплохая», пишет Орелtimes.

В Орловской области зафиксировали первые случаи заражения гонконгским гриппом. Вирус выявили у учащихся одного из техникумов, рассказал глава управления Роспотребнадзора по региону Александр Румянцев.

По словам Румянцева, по данным лабораторного исследования выявлен вирус гриппа A (H3N2). Его называют гонконгским гриппом, для него характерно быстрое течение. Симптомы заболевания проявляются в течение двух дней. У заболевшего болит голова и ломит тело, также появляются сухой кашель и потоотделение. Нередко температура поднимается до 39 градусов.

Несмотря на выявленные случаи гриппа, динамика по вакцинации от него в регионе неплохая.

Напомним, тем временем в Белгородской области число заболевших ковидом увеличилось на 183 человека за неделю. Из них восемь детей и 175 взрослых.

В Белгородской области число заболевших ковидом увеличилось на 183 человека за неделю
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#Белгородская область#Грипп#Заболеваемость#Орловская область#Белгород#Наталья Корявых#Гонконгский грипп
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