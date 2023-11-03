В ЦФО зафиксировали первые случаи заражения гонконгским гриппом

По словам Румянцева, по данным лабораторного исследования выявлен вирус гриппа A (H3N2). Его называют гонконгским гриппом, для него характерно быстрое течение. Симптомы заболевания проявляются в течение двух дней. У заболевшего болит голова и ломит тело, также появляются сухой кашель и потоотделение. Нередко температура поднимается до 39 градусов.