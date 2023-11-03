В ЦФО зафиксировали первые случаи заражения гонконгским гриппом

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
В Орловской области зафиксировали первые случаи заражения гонконгским гриппом. Вирус выявили у учащихся одного из техникумов, рассказал глава управления Роспотребнадзора по региону Александр Румянцев.
По словам Румянцева, по данным лабораторного исследования выявлен вирус гриппа A (H3N2). Его называют гонконгским гриппом, для него характерно быстрое течение. Симптомы заболевания проявляются в течение двух дней. У заболевшего болит голова и ломит тело, также появляются сухой кашель и потоотделение. Нередко температура поднимается до 39 градусов.
Несмотря на выявленные случаи гриппа, динамика по вакцинации от него в регионе неплохая.
Напомним, тем временем в Белгородской области число заболевших ковидом увеличилось на 183 человека за неделю. Из них восемь детей и 175 взрослых.