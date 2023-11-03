Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:16

Published Сегодня, 18:16

Modified Сегодня, 18:18

Updated Сегодня, 18:18

В Белгородской области загорелся автомобиль

В Белгородской области загорелся автомобиль

3 ноября 2023, 18:16
Фото: 1MI
Пожар произошёл 3 ноября в Старом Осколе на улице Ленина, сообщает МЧС России по Белгородской области.
Сюжет
Пожар

Сообщение о пожаре в МЧС поступило около 18:10 3 ноября — на улице Ленина в Старом Осколе загорелся автомобиль «Лада Приора». К 18:20 пожар потушили.

Напомним, что ранее в области неизвестный поджёг гараж и иномарку в селе Серетино Яковлевского округа на улице Калинина. Сообщение о случившемся в отдел полиции поступило в 3:30. Было возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества. Теперь полиция разыскивает очевидцев.

До этого в одном из сёл Чернянского района местный житель сжёг сенохранилище односельчанина из-за обиды. Мужчине грозит до пяти лет колонии.

Читайте также:
Сгорела вместе с бабушкой: девочка четырёх лет погибла в пожаре в белгородском селеПовреждённый при пожаре купол в элитном доме Белгорода восстановилиБелгородец сгорел в сарае при пожаре
#Происшествия#Старый Оскол#Пожар#Белгород#Алина Харина
Подпишитесь
Неустановленные лица: подробности дела о махинациях с участием «Белагромаш-Сервис»
Сегодня, 09:26
Неудачно встал: владельца машины с логотипом PornHub оштрафовали в Белгороде
Сегодня, 13:31
Не только кино: белгородские медики используют для операций три измерения и 3D-очки
Сегодня, 12:47
Череп ребёнка нашли во время раскопок Белого квартала в Белгороде
Сегодня, 12:21
Праздник к нам приходит: кто поставляет мэрии Белгорода карнавальные украшения?
Сегодня, 13:02
Тише-тише, муж услышит: белгородцы назвали сумму, которую должен зарабатывать мужчина
Сегодня, 07:54