В Белгородской области загорелся автомобиль

Posted Сегодня, 18:16
Published Сегодня, 18:16
Modified Сегодня, 18:18
Updated Сегодня, 18:18
Сообщение о пожаре в МЧС поступило около 18:10 3 ноября — на улице Ленина в Старом Осколе загорелся автомобиль «Лада Приора». К 18:20 пожар потушили.
Напомним, что ранее в области неизвестный поджёг гараж и иномарку в селе Серетино Яковлевского округа на улице Калинина. Сообщение о случившемся в отдел полиции поступило в 3:30. Было возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества. Теперь полиция разыскивает очевидцев.
До этого в одном из сёл Чернянского района местный житель сжёг сенохранилище односельчанина из-за обиды. Мужчине грозит до пяти лет колонии.