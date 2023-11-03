В Белгородской области загорелся автомобиль

Напомним, что ранее в области неизвестный поджёг гараж и иномарку в селе Серетино Яковлевского округа на улице Калинина. Сообщение о случившемся в отдел полиции поступило в 3:30. Было возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества. Теперь полиция разыскивает очевидцев.