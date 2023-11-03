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Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Белгородец украл коляску, но не придумал, что с ней делать дальше

Сначала сделал, потом подумал: белгородец украл детскую коляску, но не понял, зачем

3 ноября 2023, 11:02
Фото: 1MI

Белгородец украл коляску, но не придумал, что с ней делать дальше

Женщина ненадолго оставила у входа в кофейню детскую коляску, но, вернувшись, на месте той не оказалось. Она обратилась в полицию. Позже сотрудники задержали мужчину, который так и не решил, что делать с украденной вещью. Подробности сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
Кража

По предварительным данным, 64-летний житель Белгорода заметил стоящую в парке у входа в кофейню одинокую детскую коляску. Проверив, чтобы никого поблизости не было, мужчина украл её и скрылся.

Но вот, что делать с украденным, мужчина так и не понял. Поэтому, когда его задержали полицейские, коляску за 50 тыс. рублей сразу изъяли и передали 31-летней владелице.

В отношении мужчины завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что 24 октября неизвестный мужчина при свидетелях украл у стоящей у подъезда МКД женщины сумку. Жительница Старого Оскола сначала пыталась отобрать её, но вор оказался сильнее. Позже выяснилось, что злоумышленник украл сумку ради денег: их он потратил на алкоголь.

Белгородец украл у женщины сумку, чтобы купить себе алкоголь
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