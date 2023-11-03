Сначала сделал, потом подумал: белгородец украл детскую коляску, но не понял, зачем

Белгородец украл коляску, но не придумал, что с ней делать дальше

Женщина ненадолго оставила у входа в кофейню детскую коляску, но, вернувшись, на месте той не оказалось. Она обратилась в полицию. Позже сотрудники задержали мужчину, который так и не решил, что делать с украденной вещью. Подробности сообщили в региональном УМВД.