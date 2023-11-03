Сначала сделал, потом подумал: белгородец украл детскую коляску, но не понял, зачем

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
По предварительным данным, 64-летний житель Белгорода заметил стоящую в парке у входа в кофейню одинокую детскую коляску. Проверив, чтобы никого поблизости не было, мужчина украл её и скрылся.
Но вот, что делать с украденным, мужчина так и не понял. Поэтому, когда его задержали полицейские, коляску за 50 тыс. рублей сразу изъяли и передали 31-летней владелице.
В отношении мужчины завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.
Напомним, что 24 октября неизвестный мужчина при свидетелях украл у стоящей у подъезда МКД женщины сумку. Жительница Старого Оскола сначала пыталась отобрать её, но вор оказался сильнее. Позже выяснилось, что злоумышленник украл сумку ради денег: их он потратил на алкоголь.