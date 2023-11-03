Первые в Черноземье: белгородские врачи скорой начнут работать с видеорегистраторами

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
С 1 ноября медики скорой помощи в Белгороде и Старом Осколе получат персональные видеорегистраторы. Белгородская область стала первым регионом Черноземья, который оснастит дежурные бригады подобной аппаратурой.
Общемировая практика видеофиксации действий медиков уже применяется в других регионах России — Чувашии, Ивановской, Калужской областях. Благодаря подобному решению получится зафиксировать точное время каждого действия сотрудников скорой, процесс оказания помощи пациентам — интервалы, последовательность и виды медицинских манипуляций. Видеозапись сможет стать объективным аргументом при жалобах или спорных ситуациях.
Также видеорегистраторы помогут сохранять безопасность самих медиков, ведь они могут столкнуться и с агрессивными пациентами. Медработников обяжут сообщать людям о ведении видеозаписи. Если последние будут возражать, то видеорегистратор придётся выключить. Но в случаях конфликтов или при агрессивном поведении, сотрудникам скорых необходимо включать камеры.
Все эти записи будут считаться врачебной тайной. В регистраторы не будут ставить карты памяти, поэтому доступа к видео у медиков не будет. Все данные начнут передаваться на док-станции, доступ к которым будет только у ограниченного числа сотрудников, отвечающих за защиту информации.