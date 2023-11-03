Первые в Черноземье: белгородские врачи скорой начнут работать с видеорегистраторами

Все эти записи будут считаться врачебной тайной. В регистраторы не будут ставить карты памяти, поэтому доступа к видео у медиков не будет. Все данные начнут передаваться на док-станции, доступ к которым будет только у ограниченного числа сотрудников, отвечающих за защиту информации.