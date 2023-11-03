Невооружённым глазом: ночью в небе можно было рассмотреть Юпитер

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
В ночь на 3 ноября в небе можно было заметить Юпитер. Именно с этого дня планета была в выигрышном положении: её можно было увидеть без помехи в виде солнца.
Юпитер достиг максимального блеска в -2,9 звёздной величины, что сделало его третьим по яркости объектом после Луны и Венеры. Кроме этого, изменился и видимый диаметр Юпитера — наибольший составил 48 угловых секунд.
Ночью планета была очень яркой, её можно было легко заметить на небе, особенно после полуночи. Через телескоп можно было рассмотреть полосы на диске планеты и другие детали.
В среду, 1 ноября, рядом с планетой можно было увидеть небольшие звёзды — на самом деле, это главные спутники Юпитера: Ио, Европа, Ганимед и Каллисто.
Напомним, что в четверг, 9 ноября, белгородцы смогут увидеть, как Луна покрывает Венеру. Покрытие состоится в 13:13 всего на 30 секунд.