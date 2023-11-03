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Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Юпитер временно стал третьей яркой точкой в небе после Луны и Венеры

Невооружённым глазом: ночью в небе можно было рассмотреть Юпитер

3 ноября 2023, 08:13
Фото: Kandinsky 2.2

Юпитер временно стал третьей яркой точкой в небе после Луны и Венеры

Планета в этот период была очень яркой. Рядом с ней можно было увидеть и четыре её главных спутника. Подробности о событии сообщили в группе «Любительская астрономия».

В ночь на 3 ноября в небе можно было заметить Юпитер. Именно с этого дня планета была в выигрышном положении: её можно было увидеть без помехи в виде солнца.

Юпитер достиг максимального блеска в -2,9 звёздной величины, что сделало его третьим по яркости объектом после Луны и Венеры. Кроме этого, изменился и видимый диаметр Юпитера — наибольший составил 48 угловых секунд.

Ночью планета была очень яркой, её можно было легко заметить на небе, особенно после полуночи. Через телескоп можно было рассмотреть полосы на диске планеты и другие детали.

В среду, 1 ноября, рядом с планетой можно было увидеть небольшие звёзды — на самом деле, это главные спутники Юпитера: Ио, Европа, Ганимед и Каллисто.

Напомним, что в четверг, 9 ноября, белгородцы смогут увидеть, как Луна покрывает Венеру. Покрытие состоится в 13:13 всего на 30 секунд.

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#Белгородская область#Луна#Белгород#Юпитер#Александра Склярова#Венера
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