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Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

В Белгороде владелец машины с логотипом PornHub получил штраф за парковку

Неудачно встал: владельца машины с логотипом PornHub оштрафовали в Белгороде

3 ноября 2023, 13:31
Фото: Bel.ru

В Белгороде владелец машины с логотипом PornHub получил штраф за парковку

В начале недели в центре Белгорода заметили автомобиль с логотипом PornHub. Редакция Бел.Ру направила запрос в пресс-службу УМВД по региону с целью узнать судьбу транспортного средства. Оказалось, что владельца машины оштрафовали за неправильную парковку.

В полиции отметили, что нанесение подобных наклеек не является нарушением закона, так как из-за своего незначительного размера декоративный элемент не вносит существенных изменений в конструкцию автомобиля.

Тем не менее, сотрудники ГИБДД всё же провели проверку транспортного средства. Удалось установить, что автомобилист нарушил правила остановки и стоянки. Был составлен протокол, а водителя оштрафовали на тысячу рублей.

Автомобиль с логотипом известного порносайта замечали в Белгороде и раньше. Жителей города позабавила чёрная иномарка, поверх дверей которой нанесли наклейку с логотипом PornHub. Ниже добавили приписку «кастинг».

Записываемся на кастинг: машину с логотипом PornHub заметили в Белгороде
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#Общество#Гибдд#Автомобиль#Полиция#Эксклюзив#Нарочно не придумаешь#Остановка#Белгород#Артем Черненко#PornHub
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