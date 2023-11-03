Неудачно встал: владельца машины с логотипом PornHub оштрафовали в Белгороде

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
В полиции отметили, что нанесение подобных наклеек не является нарушением закона, так как из-за своего незначительного размера декоративный элемент не вносит существенных изменений в конструкцию автомобиля.
Тем не менее, сотрудники ГИБДД всё же провели проверку транспортного средства. Удалось установить, что автомобилист нарушил правила остановки и стоянки. Был составлен протокол, а водителя оштрафовали на тысячу рублей.
Автомобиль с логотипом известного порносайта замечали в Белгороде и раньше. Жителей города позабавила чёрная иномарка, поверх дверей которой нанесли наклейку с логотипом PornHub. Ниже добавили приписку «кастинг».