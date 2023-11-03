Не только кино: белгородские медики используют для операций три измерения и 3D-очки

Единственное противопоказание для операции — это возраст. Заведующий отделения поделился, что пациента необходимо оценивать «комплексно», потому что в разном возрасте все имеют индивидуальную соматическую патологию., т. е. сопутствующую. Основание к проведению 3D-лапароскопии получается от анестезиолога. Причина — введение углекислого газа в брюшную полость для расширения операционного поля. Подобные операции специально транслируются в другие медицинские учреждения. Для того, чтобы делиться опытом с коллегами, пояснил Павел Осипов.