Не только кино: белгородские медики используют для операций три измерения и 3D-очки

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Такой метод, не требующий массивных разрезов, называется лапароскопическим. Для осуществления процедуры необходимы несколько небольших проколов. Так, через них в брюшную полость хирург вводит небольшую видеоаппаратуру, транслирующую изображение на экран. Однако 2D-лапароскопия используется уже давно. Сегодняшняя операция проводилась при помощи 3D-технологий и специальных очков.
Павел Осипов, проводивший операцию, рассказал, что при 3D-лапароскопии продолжительность операций сокращается, а эффективность работы врача увеличивается более чем вполовину. Подобный способ оперирования появился в горбольнице №2 Белгорода в 2018 году. До этого специалисты больницы работали с подобным оборудованием, но намного ниже класса качества.
Преимущества огромные, на самом деле. Потому что та визуализация, которой мы пользуемся, максимально точная из всех возможных сегодня. Это даёт не только качественно выполнить оперативное вмешательство, но и снизить риски. В целом и период восстановления пациентов становится минимальным. Всего несколько дней в зависимости от сложности. Сама операция длится от 30-40 минут до нескольких часов.
Павел Осипов, заведующий урологическим отделением горбольницы №2 Белгорода, врач высшей категории
Единственное противопоказание для операции — это возраст. Заведующий отделения поделился, что пациента необходимо оценивать «комплексно», потому что в разном возрасте все имеют индивидуальную соматическую патологию., т. е. сопутствующую. Основание к проведению 3D-лапароскопии получается от анестезиолога. Причина — введение углекислого газа в брюшную полость для расширения операционного поля. Подобные операции специально транслируются в другие медицинские учреждения. Для того, чтобы делиться опытом с коллегами, пояснил Павел Осипов.
Врач также рассказал, что урологическое отделение насчитывает 75 коек. Стационарная помощь оказывается 3,7 тысячи пациентов в год, не считая обращавшихся в приёмное отделение. В день — это до 50 белгородцев. В основном сюда поступают пациенты с мочекаменной болезнью. В 60% случаев, объяснил Павел Осипов.
Отделение и вообще оперблок, в котором мы работаем, оснащены огромным количеством высокотехнологичного оборудования. 3D-лапароскопия — всего лишь одна определённая часть от этого. У нас в наличии есть лазер и ультразвук, пневматические и дистанционные системы для дробления камней.
Павел Осипов, заведующий урологическим отделением горбольницы №2 Белгорода, врач высшей категории
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