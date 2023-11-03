Луна закроет Венеру: необычное явление можно будет наблюдать в небе в ноябре

В четверг, 9 ноября, белгородцы смогут увидеть, как Венеру покроет Луна. Наблюдать за их приближением можно будет на рассвете, примерно в шесть-семь утра. На юго-востоке старый серп Луны встанет совсем рядом с яркой Венерой. После захода Солнца каждый сможет без труда увидеть эту пару.