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Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Луна сблизится в небе с Венерой и временно закроет её

Луна закроет Венеру: необычное явление можно будет наблюдать в небе в ноябре

3 ноября 2023, 08:22
Фото: группа «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде»

Луна сблизится в небе с Венерой и временно закроет её

За необычным моментом можно будет наблюдать на следующей неделе, 9 ноября. Приближение Луны и Венеры начнётся на рассвете, а покрытие состоится днём, в 13:13, сообщили в группе «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде».

В четверг, 9 ноября, белгородцы смогут увидеть, как Венеру покроет Луна. Наблюдать за их приближением можно будет на рассвете, примерно в шесть-семь утра. На юго-востоке старый серп Луны встанет совсем рядом с яркой Венерой. После захода Солнца каждый сможет без труда увидеть эту пару.

Полностью Луна покроет Венеру уже в 13:13, произойдёт это буквально на 30 секунд.

Сближение Луны и Венеры можно будет наблюдать до определённого момента невооружённым глазом, но во время покрытия лучше воспользоваться биноклем, телескопом или сфотографировать момент на длиннофокусный объектив.

Напомним, что 28 октября белгородцы наблюдали в небе лунное затмение. Оно продлилось всего несколько минут.

Фото: группа «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде»
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#Луна#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова#Венера
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