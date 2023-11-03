Луна закроет Венеру: необычное явление можно будет наблюдать в небе в ноябре

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
В четверг, 9 ноября, белгородцы смогут увидеть, как Венеру покроет Луна. Наблюдать за их приближением можно будет на рассвете, примерно в шесть-семь утра. На юго-востоке старый серп Луны встанет совсем рядом с яркой Венерой. После захода Солнца каждый сможет без труда увидеть эту пару.
Полностью Луна покроет Венеру уже в 13:13, произойдёт это буквально на 30 секунд.
Сближение Луны и Венеры можно будет наблюдать до определённого момента невооружённым глазом, но во время покрытия лучше воспользоваться биноклем, телескопом или сфотографировать момент на длиннофокусный объектив.
Напомним, что 28 октября белгородцы наблюдали в небе лунное затмение. Оно продлилось всего несколько минут.