Конгресс США одобрил законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины

Posted Сегодня, 22:00
Published Сегодня, 22:00
Modified Сегодня, 22:04
Updated Сегодня, 22:04
За законопроект проголосовали 226 членов палаты, против — 196.
Об Украине в этом законопроекте не говорится ни слова, хотя ранее Белый дом грозил наложить вето на такой вариант. Между тем, инициатива была поддержана по причине того, что палату контролируют республиканцы.
В свою очередь, лидер демократов в сенате Чака Шумер заявил, что подконтрольная его партии верхняя палата не станет рассматривать законопроект из-за отсутствия в нем пункта о выделении помощи Украине. Вместо этого будет представлена собственная двухпартийная инициатива.
Напомним, спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее дал понять, что запросы на выделение средств на нужды Украины и Израиля следует рассматривать раздельно.