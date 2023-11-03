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Published Сегодня, 22:00

Modified Сегодня, 22:04

Updated Сегодня, 22:04

Конгресс США одобрил законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины

Конгресс США одобрил законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины

2 ноября 2023, 22:00
Фото: Midjourney
Контролируемая республиканцами палата представителей США приняла отдельный законопроект о выделении помощи Израилю объемом примерно в $14,3 млрд., следует из результатов голосования.

За законопроект проголосовали 226 членов палаты, против — 196.

Об Украине в этом законопроекте не говорится ни слова, хотя ранее Белый дом грозил наложить вето на такой вариант. Между тем, инициатива была поддержана по причине того, что палату контролируют республиканцы.

В свою очередь, лидер демократов в сенате Чака Шумер заявил, что подконтрольная его партии верхняя палата не станет рассматривать законопроект из-за отсутствия в нем пункта о выделении помощи Украине. Вместо этого будет представлена собственная двухпартийная инициатива.

Напомним, спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее дал понять, что запросы на выделение средств на нужды Украины и Израиля следует рассматривать раздельно.

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