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флаг России

Флаг России на 14 метров: белгородскому ДОСААФ сделают оформление за 6,6 млн рублей

3 ноября 2023, 12:34
Фото: 1MI
флаг России

В Белгороде ищут подрядчика, который сделает оформление ДОСААФ

На сайте госзакупок появилась заявка на поиск подрядчика, который оформит здание и прилегающую территорию ПОУ «Белгородская школа ДОСААФ России». Виды работ — баннеры, колонны, композиции обозначили до деталей, а вот тематику — только после заключения контракта.

Согласно техническому заданию, в Белгородской школе ДОСААФ подрядчик должен будет оформить вход, фойе, зал, холл, кабинеты, фасад, лестничные пролёты и прилегающую территорию. Из конкретного — только большой флаг России на центральном входе размером 14,6 на 6,9 метра и композиция «Звезда» — пятиконечный световой короб в фойе. Остальное оформление касаемо тематики изображений покрыто тайнами.

В задании заказчик обозначил конкретные размеры и материалы оформления здания в каждой из локаций. Так, например, над центральным входом фриз оформят изображением, четыре колонны с внешней стороны входа тоже оформят изображениями, в фойе над аркой будет красная надпись длиной 4 метра. Стены, информационные стенды, внутренние колонны, множество баннеров, окна в зале ожидания, пол, двери, лестничные пролёты — всё оформляется изображениями. А вот тематика изображений и надписи «предоставляется заказчиком в день заключения контракта» или в ближайшие два дня после заключения.

В здании также появятся два мужских манекена ростом 185 см, живые цветы — десять кашпо, а железобетонный забор на прилегающей территории оформят в стилистике граффити. Нетрудно догадаться, что тематика граффити тоже не обозначена. Всего будет 11 граффити по 4 метра каждое.

Тем не менее, над тематикой всё же долго гадать не придётся, оформлять будут здание, которое с июля этого года функционирует как новый пункт приёма на службу по контракту в рядах вооруженных сил РФ.

Весь объём работ исполнитель должен будет выполнить в течение 10 рабочих дней после заключения контракта. Подрядчика выберут после 9 ноября.

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#Госзакупки#Флаг России#Оформление#Звезда#Белгород#Баннеры#Екатерина Никулина#Изображения#Белгородской школа ДОСААФ России
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