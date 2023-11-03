Флаг России на 14 метров: белгородскому ДОСААФ сделают оформление за 6,6 млн рублей

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Согласно техническому заданию, в Белгородской школе ДОСААФ подрядчик должен будет оформить вход, фойе, зал, холл, кабинеты, фасад, лестничные пролёты и прилегающую территорию. Из конкретного — только большой флаг России на центральном входе размером 14,6 на 6,9 метра и композиция «Звезда» — пятиконечный световой короб в фойе. Остальное оформление касаемо тематики изображений покрыто тайнами.
В задании заказчик обозначил конкретные размеры и материалы оформления здания в каждой из локаций. Так, например, над центральным входом фриз оформят изображением, четыре колонны с внешней стороны входа тоже оформят изображениями, в фойе над аркой будет красная надпись длиной 4 метра. Стены, информационные стенды, внутренние колонны, множество баннеров, окна в зале ожидания, пол, двери, лестничные пролёты — всё оформляется изображениями. А вот тематика изображений и надписи «предоставляется заказчиком в день заключения контракта» или в ближайшие два дня после заключения.
В здании также появятся два мужских манекена ростом 185 см, живые цветы — десять кашпо, а железобетонный забор на прилегающей территории оформят в стилистике граффити. Нетрудно догадаться, что тематика граффити тоже не обозначена. Всего будет 11 граффити по 4 метра каждое.
Тем не менее, над тематикой всё же долго гадать не придётся, оформлять будут здание, которое с июля этого года функционирует как новый пункт приёма на службу по контракту в рядах вооруженных сил РФ.
Весь объём работ исполнитель должен будет выполнить в течение 10 рабочих дней после заключения контракта. Подрядчика выберут после 9 ноября.