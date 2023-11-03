Флаг России на 14 метров: белгородскому ДОСААФ сделают оформление за 6,6 млн рублей

В задании заказчик обозначил конкретные размеры и материалы оформления здания в каждой из локаций. Так, например, над центральным входом фриз оформят изображением, четыре колонны с внешней стороны входа тоже оформят изображениями, в фойе над аркой будет красная надпись длиной 4 метра. Стены, информационные стенды, внутренние колонны, множество баннеров, окна в зале ожидания, пол, двери, лестничные пролёты — всё оформляется изображениями. А вот тематика изображений и надписи «предоставляется заказчиком в день заключения контракта» или в ближайшие два дня после заключения.