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Белгородец получил 17 лет тюрьмы за убийство и другие преступления

Белгородец получил 17 лет тюрьмы за убийство и другие преступления

3 ноября 2023, 14:32
Фото: 1MI
27-летний житель Старооскольского горокруга зарезал соседа ножом и порезал его родственников. За совершённые преступления его отправят в колонию строгого режима.

27-летний житель Старого Оскола получил длительный срок за убийство своего соседа и другие преступления. Уголовное дело рассматривал Белгородский областной суд.

В сентябре прошлого года староосколец залез в дом соседа и ударил его ножом. Причиной стала личная неприязнь. Потерпевший в результате нападения умер. На шум прибежали жена и дочь убитого. Злоумышленник бил их кулаками, резал ножом. Здоровью потерпевших был причинён вред различной степени тяжести. Также фигурант угрожал убийством тёще неприятеля.

Жителя региона признали виновным в убийстве, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, угрозе убийством, умышленном причинении лёгкого вреда здоровью. Ближайшие 17 лет осуждённый проведёт в колонии строгого режима. Его также ограничили в свободе на год.

Вступил ли приговор в законную силу, не уточняется.

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#Белгородская область#Старый Оскол#Убийство#Суд#Колония#Срок#Наталья Корявых
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