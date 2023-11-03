Белгородец получил 17 лет тюрьмы за убийство и другие преступления

В сентябре прошлого года староосколец залез в дом соседа и ударил его ножом. Причиной стала личная неприязнь. Потерпевший в результате нападения умер. На шум прибежали жена и дочь убитого. Злоумышленник бил их кулаками, резал ножом. Здоровью потерпевших был причинён вред различной степени тяжести. Также фигурант угрожал убийством тёще неприятеля.