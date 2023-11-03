Белгородец получил 17 лет тюрьмы за убийство и другие преступления

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
27-летний житель Старого Оскола получил длительный срок за убийство своего соседа и другие преступления. Уголовное дело рассматривал Белгородский областной суд.
В сентябре прошлого года староосколец залез в дом соседа и ударил его ножом. Причиной стала личная неприязнь. Потерпевший в результате нападения умер. На шум прибежали жена и дочь убитого. Злоумышленник бил их кулаками, резал ножом. Здоровью потерпевших был причинён вред различной степени тяжести. Также фигурант угрожал убийством тёще неприятеля.
Жителя региона признали виновным в убийстве, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, угрозе убийством, умышленном причинении лёгкого вреда здоровью. Ближайшие 17 лет осуждённый проведёт в колонии строгого режима. Его также ограничили в свободе на год.
Вступил ли приговор в законную силу, не уточняется.