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Published Сегодня, 18:02

Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

Вячеслав Гладков рассказал о создании резервной генерации в преддверии холодов

Вячеслав Гладков рассказал о создании резервной генерации в преддверии холодов

2 ноября 2023, 18:02
Фото: 1MI
Вопрос о создании генераторов волнует жителей приграничных районов Белгородской области. Тему обсудили во время прямой линии губернатора 2 ноября.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, ведётся ли в регионе работа по созданию резервной генерации.

Безусловно, этой работе уделяется огромное внимание. В первую очередь со стороны собственников энергообъектов. Могу подробно рассказывать по направлениям, отдельно по объектам, но считаю, что это категорически неправильно, потому что открытый эфир, представление информации для противника. Эта работа не статична. Мы не считаем, что она выполнена в полном объёме, мы изучаем опыты наших коллег из других регионов.
Вячеслав Гладков

Губернатор отметил, что регион находится на связи по этому вопросу с федеральными министерствами, также большую помощь оказывает бизнес.

Помимо этого, глава региона подчеркнул, что за два года в условиях СВО область получила большой опыт в вопросах защиты, борьбы и темпов введения в эксплуатацию повреждённых объектов.

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#Белгородская область#Отопление#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Резервная генерация#Хорошие новости
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