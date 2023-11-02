В Ростове-на-Дону в рамках волны озеленения высадят более 1 миллиона тюльпанов

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Тюльпан, как отметили представители власти, является символом пробуждающейся природы, поэтому чем больше таких цветов будет в городе, тем красочнее и живее он будет весной. Логвиненко также напомнил, что в следующем году Ростов отмечает свое 275-летие и высаженный 1 миллион тюльпанов сделает город красивее и наряднее, пишет rostovgazeta.ru.
Осуществляется высадка розовых, белых, красных и желтых цветов. Луковицы тюльпанов прорастают весной, однако высаживать их нужно осенью, поэтому в некоторых районах Ростова эта работа уже началась.
В администрации города уточнили, что в первую очередь цветы украсят пр-т Стачки, ул. Пушкинскую, ул. Левобережную, ул. Таганрогскую, пр-т Шолохова, пр-т 40-летия Победы, ул. Малиновского, Покровский сквер, а потом и другие территории.