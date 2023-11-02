В Ростове-на-Дону в рамках волны озеленения высадят более 1 миллиона тюльпанов

Тюльпан, как отметили представители власти, является символом пробуждающейся природы, поэтому чем больше таких цветов будет в городе, тем красочнее и живее он будет весной. Логвиненко также напомнил, что в следующем году Ростов отмечает свое 275-летие и высаженный 1 миллион тюльпанов сделает город красивее и наряднее, пишет rostovgazeta.ru.