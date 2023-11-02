Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
В России могут появиться кибервойска. Соответствующую инициативу поддержал глава Минцифры Максут Шадаев. Служба в таких войсках может стать одним из вариантов службы в ВС РФ по контракту.
Шадаев отметил, что в стране действует отсрочка от призыва для тех, кто работает в российских IT-компаниях. По словам министра, создание кибервойск он поддерживает. Такую служу можно использовать в качестве одного из вариантов службы по контракту. Меру глава Минцифры считает «хорошо работающей», пишет издание.
Появится ли в России данное подразделение, пока неизвестно. Для этого необходимо согласовать предложение в различными ведомствами, в том числе и Минобороны РФ.
Изначально с инициативой выступил депутат Госдумы Антон Горелкин. Подразделение он предлагал создать в качестве структуры Росгвардии.