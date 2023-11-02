В России могут появиться кибервойска

Шадаев отметил, что в стране действует отсрочка от призыва для тех, кто работает в российских IT-компаниях. По словам министра, создание кибервойск он поддерживает. Такую служу можно использовать в качестве одного из вариантов службы по контракту. Меру глава Минцифры считает «хорошо работающей», пишет издание.