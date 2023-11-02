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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

В России могут появиться кибервойска

В России могут появиться кибервойска

2 ноября 2023, 09:28
Фото: 1MI
Идею создания кибервойск поддержал глава Минцифры Максут Шадаев. С инициативой изначально выступили в Госдуме. Подробности сообщает The Moscow Post.

В России могут появиться кибервойска. Соответствующую инициативу поддержал глава Минцифры Максут Шадаев. Служба в таких войсках может стать одним из вариантов службы в ВС РФ по контракту.

Шадаев отметил, что в стране действует отсрочка от призыва для тех, кто работает в российских IT-компаниях. По словам министра, создание кибервойск он поддерживает. Такую служу можно использовать в качестве одного из вариантов службы по контракту. Меру глава Минцифры считает «хорошо работающей», пишет издание.

Появится ли в России данное подразделение, пока неизвестно. Для этого необходимо согласовать предложение в различными ведомствами, в том числе и Минобороны РФ.

Изначально с инициативой выступил депутат Госдумы Антон Горелкин. Подразделение он предлагал создать в качестве структуры Росгвардии.

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#Инициатива#Госдума#Россия#Предложение#Наталья Корявых#Минцифры
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