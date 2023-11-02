В Геленджике продают дом Евгения Пригожина

Кроме того, на территории располагаются пять спальных домов площадью по 30-40 кв. метров каждый, зимний жилой дом с сауной, бассейном и кухней общей площадью 400 кв. метров. Имеются также два открытых бассейна, спа-комплекс с сауной и бассейном, спуск к морю. Продают имущество за 150 млн рублей.