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В Геленджике продают дом Евгения Пригожина

В Геленджике продают дом Евгения Пригожина

2 ноября 2023, 14:51
Фото: 1MI
На продажу выставили особняк экс-главы ЧВК «Вагнер» площадью 1,2 тыс. кв. метра. Участок располагается на берегу Чёрного моря и позиционируется как база отдыха. Подробности пишут «Новые известия».

В Геленджике продают особняк площадью 1,2 тыс. кв. метра. Публикация появилась на сайте бесплатных объявлений. По данным СМИ, участок принадлежал экс-главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.

Участок находится на черноморском побережье и позиционируется как база отдыха. Продаёт его юридическое лицо — держатель договора аренды земельных участков (4 га), участок леса, дорога сроком на 49 лет. На участке есть временные постройки, цитируют объявление в издании.

Кроме того, на территории располагаются пять спальных домов площадью по 30-40 кв. метров каждый, зимний жилой дом с сауной, бассейном и кухней общей площадью 400 кв. метров. Имеются также два открытых бассейна, спа-комплекс с сауной и бассейном, спуск к морю. Продают имущество за 150 млн рублей.

Напомним, Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Бизнесмен погиб в авиакатастрофе. Его самолёт рухнул над Тверской областью.

Фото: cian.ru
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#Недвижимость#Россия#Наталья Корявых#Особняк#Евгений Пригожин#ЧВК Вагнер
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