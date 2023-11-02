В Геленджике продают дом Евгения Пригожина

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
В Геленджике продают особняк площадью 1,2 тыс. кв. метра. Публикация появилась на сайте бесплатных объявлений. По данным СМИ, участок принадлежал экс-главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.
Участок находится на черноморском побережье и позиционируется как база отдыха. Продаёт его юридическое лицо — держатель договора аренды земельных участков (4 га), участок леса, дорога сроком на 49 лет. На участке есть временные постройки, цитируют объявление в издании.
Кроме того, на территории располагаются пять спальных домов площадью по 30-40 кв. метров каждый, зимний жилой дом с сауной, бассейном и кухней общей площадью 400 кв. метров. Имеются также два открытых бассейна, спа-комплекс с сауной и бассейном, спуск к морю. Продают имущество за 150 млн рублей.
Напомним, Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Бизнесмен погиб в авиакатастрофе. Его самолёт рухнул над Тверской областью.