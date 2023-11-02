В Белгородской области сформировали 380 отрядов добровольных народных дружин

Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, добровольные народные дружины особенно помогали в первый месяц спецоперации, обеспечив общественный порядок в приграничье. На текущий момент в регионе насчитывается 380 отрядов ДНД, в которые входят порядка 7 тыс. человек.