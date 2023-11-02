В Белгородской области сформировали 380 отрядов добровольных народных дружин

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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В Белгородской области проведут комплексные учения дружинников. Они пройдут 8 ноября вместе с посёлковыми администрациями, с районными администрациями, с силовыми структурами.
Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, добровольные народные дружины особенно помогали в первый месяц спецоперации, обеспечив общественный порядок в приграничье. На текущий момент в регионе насчитывается 380 отрядов ДНД, в которые входят порядка 7 тыс. человек.
Также глава региона добавил, что на территории Белгородской области более полутора лет практически ежемесячно проводят комплексную систему обучения среди самообороны, добровольных народных дружин в рамках гражданской обороны подготовки населения. Там отрабатывают необходимые навыки, которые нужен области, как приграничному региону.
Ранее сообщалось, что в районах региона стартовали учения по боевому сплачиванию для чиновников. Они направлены на на развитие навыков сотрудничества и эффективного взаимодействия в команде.