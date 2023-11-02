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В Белгородской области практически сформировали второй полк самообороны

В Белгородской области практически сформировали второй полк самообороны

2 ноября 2023, 17:59
Фото: 1MI
Для подразделений самообороны закупили обмундирование и снаряжение. Средства на эти цели регион получил из внебюджетных источников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира.

Губернатор Вячеслав Гладков в ходе прямой линии заявил, что в Белгородской области практически сформировали второй полк самообороны. Подразделения обеспечили необходимым снаряжением и обмундированием. Сделали это за счёт внебюджетных источников.

Самооборона области стала лицом прифронтового региона. Мы достаточно далеко продвинулись, приобретено огромное количество снаряжения и обмундирования.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также глава региона напомнил, что президент принял решение, которое законно позволило обеспечить участников самообороны стрелковым оружием.

Осталось не так много времени, чтобы доложить жителям Белгородской области о том, что второй полк белгородской самообороны сформирован и готов к защите родной земли.
Вячеслав Гладков
Участникам белгородской самообороны должны выплатить долги по зарплате
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#Белгородская область#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Самооборона#Снаряжение#Обмундирование
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