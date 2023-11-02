Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
Губернатор Вячеслав Гладков в ходе прямой линии заявил, что в Белгородской области практически сформировали второй полк самообороны. Подразделения обеспечили необходимым снаряжением и обмундированием. Сделали это за счёт внебюджетных источников.
Самооборона области стала лицом прифронтового региона. Мы достаточно далеко продвинулись, приобретено огромное количество снаряжения и обмундирования.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также глава региона напомнил, что президент принял решение, которое законно позволило обеспечить участников самообороны стрелковым оружием.
Осталось не так много времени, чтобы доложить жителям Белгородской области о том, что второй полк белгородской самообороны сформирован и готов к защите родной земли.
Вячеслав Гладков