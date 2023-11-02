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Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Территорию «Белого квартала» в центре Белгорода обнесут забором за 5 млн рублей

Территорию «Белого квартала» в центре Белгорода обнесут забором за 5 млн рублей

2 ноября 2023, 14:02
Фото: 1MI
На установку ограждения заказчик планирует потратить 4 929 810 рублей. Забор будет выполнен из профлиста и ПВХ. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.

На сайте госзакупок появилась заявка на вторую очередь временного ограждения по Свято-Троицкому бульвару, 18. Вскоре на этой территории должен появиться «Белый квартал». Всего на нужды заказчик — МБУ «Управление „Белгорблагоустройство“» — готов потратить 4 929 810 рублей.

Исходя из документов, ограждение должно быть выполнено из профлиста и ПВХ с принтом. Какая протяжённость будет у каждого из ограждений, пока не известно — это решит исполнитель в ходе работ.

Заявки принимаются до 10 ноября. Выполнить работы должны в течение 30 дней после подписания контракта, но до 31 декабря.

Напомним, что снос домов под Белый квартал начался в начале марта этого года. В конце февраля дома ограждали забором, на который повесили баннеры с информацией о будущем квартале.

Фото: сайт госзакупок
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#Ограждение#Белгород#Госзакупка#Белый квартал#Александра Склярова
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