Территорию «Белого квартала» в центре Белгорода обнесут забором за 5 млн рублей

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
На сайте госзакупок появилась заявка на вторую очередь временного ограждения по Свято-Троицкому бульвару, 18. Вскоре на этой территории должен появиться «Белый квартал». Всего на нужды заказчик — МБУ «Управление „Белгорблагоустройство“» — готов потратить 4 929 810 рублей.
Исходя из документов, ограждение должно быть выполнено из профлиста и ПВХ с принтом. Какая протяжённость будет у каждого из ограждений, пока не известно — это решит исполнитель в ходе работ.
Заявки принимаются до 10 ноября. Выполнить работы должны в течение 30 дней после подписания контракта, но до 31 декабря.
Напомним, что снос домов под Белый квартал начался в начале марта этого года. В конце февраля дома ограждали забором, на который повесили баннеры с информацией о будущем квартале.