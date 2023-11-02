Стало известно, сколько заплатили в мэрии Белгорода за проверку воздуха у цемзавода

Услуги по проведению измерений и анализов лабораториями аналитического контроля в мэрии Белгорода оценили в 70 380 рублей. В документах закупки указывается, что отбор атмосферного воздуха нужно проводить в пределах санитарно-защитной зоны предприятия ЗАО «Белгородский цемент». Упомянутые в закупке адреса, по которым определяют границы этой зоны, совпадают с теми, которые ранее называли в мэрии: