Стало известно, сколько заплатили в мэрии Белгорода за проверку воздуха у цемзавода

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 07:01
Услуги по проведению измерений и анализов лабораториями аналитического контроля в мэрии Белгорода оценили в 70 380 рублей. В документах закупки указывается, что отбор атмосферного воздуха нужно проводить в пределах санитарно-защитной зоны предприятия ЗАО «Белгородский цемент». Упомянутые в закупке адреса, по которым определяют границы этой зоны, совпадают с теми, которые ранее называли в мэрии:
Размещён контракт был 17 марта, но до направления запроса в мэрию журналисты Бел.Ру найти его не могли. Срок выполнения заказа — 25 декабря 2023 года.
Согласно документам, трижды в год ЦЛАТИ должен был проводить химический анализ трёх проб воздуха на предмет содержания в нём пыли, диоксида азота, оксида углерода и фенола.
Напомним, что в самом центре конкретные показатели замеров в ответ на запрос нам не предоставили, по телефону общаться отказались, а за точными результатами исследований направили к заказчику. Проверяла цемзавод и прокуратура — вместе с Роспотребнадзором. Нарушений не нашли.