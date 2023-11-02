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Проверка воздуха возле цемзавода обошлась мэрии Белгорода в 70 тысяч рублей

Стало известно, сколько заплатили в мэрии Белгорода за проверку воздуха у цемзавода

2 ноября 2023, 06:59
Фото: Bel.ru

Проверка воздуха возле цемзавода обошлась мэрии Белгорода в 70 тысяч рублей

На сайте госзакупок появился размещённый администрацией города Белгорода контракт по проведению анализа проб. Исполнителем стал местный филиал Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ).

Услуги по проведению измерений и анализов лабораториями аналитического контроля в мэрии Белгорода оценили в 70 380 рублей. В документах закупки указывается, что отбор атмосферного воздуха нужно проводить в пределах санитарно-защитной зоны предприятия ЗАО «Белгородский цемент». Упомянутые в закупке адреса, по которым определяют границы этой зоны, совпадают с теми, которые ранее называли в мэрии:

  • ул. Мичурина, 77
  • ул. Сумская, 18
  • ул. Сумская, 60
  • ул. Сумская, 163/24
  • граница промплощадки ЗАО «Цитробел» рядом с ул. Загородная

Размещён контракт был 17 марта, но до направления запроса в мэрию журналисты Бел.Ру найти его не могли. Срок выполнения заказа — 25 декабря 2023 года.

Согласно документам, трижды в год ЦЛАТИ должен был проводить химический анализ трёх проб воздуха на предмет содержания в нём пыли, диоксида азота, оксида углерода и фенола.

Напомним, что в самом центре конкретные показатели замеров в ответ на запрос нам не предоставили, по телефону общаться отказались, а за точными результатами исследований направили к заказчику. Проверяла цемзавод и прокуратура — вместе с Роспотребнадзором. Нарушений не нашли.

Прокуратура проверила цемзавод Белгорода: каковы результаты?
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#Проверка#Госзакупки#Мэрия#Цемзавод#Воздух#Белгород#Анализ#Пыль#Артем Черненко#ЦЛАТИ
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