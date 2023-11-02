Раненый шебекинец, дорогие качели и открытие центра гимнастики в Белгороде: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о состоянии мужчины, раненного накануне при обстреле Шебекино. Врачи продолжают оказывать ему необходимую медицинскую помощь.
ВСУ атаковали приграничный город 1 ноября. Обстрел вёлся из РСЗО «Град» — зафиксировано четыре прилёта. В результате атаки пострадал местный житель. Как сообщается, шебекинцу уже сделали несколько операций. Пациент до сих пор находится в тяжёлом нестабильном состоянии в реанимации.
В самом городе выявили разрушения на территории двух предприятий. Также пострадали два автомобиля.
Как ранее стало известно, пострадавший мужчина в момент обстрела находился на парковке предприятия рядом со своим авто. Сообщалось, что он получил осколочные ранения рук и ног. Шебекинца в горбольницу №2 Белгорода забрала бригада скорой помощи. Тогда же говорилось, что пациент находится в состоянии средней степени тяжести.
Добавим, что Шебекино попало под обстрел и 31 октября. Пострадала ещё одна местная жительница. Ранения были несерьёзными, поэтому женщине оказали медпомощь и отпустили домой.
Мэрия Белгорода купила качели по 400 тыс. рублей, однако в Сети такие же продаются в пять раз дешевле — 64 тыс. рублей. На сайте госзакупок появился лот на 3 млн рублей, и у жителей появился вопрос, на какие же цели потратят эти средства.
Белгородец заметил, что на стороннем сайте продают аналогичные по виду и описанию качели продают за куда меньшую цену. Редакция посмотрела документы с сайта госзакупок и попыталась выяснить, чем обусловлены такие траты.
В разделе «Цена контракта» указано, что в расходы включены доставка и разгрузка качелей, размещение в местах хранения заказчика, стоимость упаковки, маркировка, страхование, таможенные платежи, НДС, другие установленные налоги «и иные расходы». Однако по условиям контракта стоимость НДС не облагается.
При стоимости качелей в 64 тыс. рублей, то стоимость за восемь штук составит 512 тыс. рублей. Если вычесть эту сумму из общей стоимости, то останется 2,68 млн рублей. Предполагается, что эти деньги и должны быть потрачены на доставку и хранение, однако подтверждения этому нет.
Редакция направила запрос в мэрию.
Накануне в Белгороде состоялось открытие нового Центра художественной гимнастики «Сирень». Как отметили гости мероприятия, открытие центра стало настоящей маленькой сказкой.
Открывать учреждение приехали олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, министр спорта РФ Олег Матыцин, известный телеведущий и актёр Михаил Пореченков. Здание впечатляет своими масштабами, обустройством и функциональностью. Более того, учитывались пожелания специалистов.
«Подобного спортивного замка я ещё не видела за 70 лет жизни белгородской гимнастики», — говорила спортивный тренер и основоположница художественной гимнастики в Белгородской области Римма Фролова.