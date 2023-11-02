Раненый шебекинец, дорогие качели и открытие центра гимнастики в Белгороде: итоги дня

При стоимости качелей в 64 тыс. рублей, то стоимость за восемь штук составит 512 тыс. рублей. Если вычесть эту сумму из общей стоимости, то останется 2,68 млн рублей. Предполагается, что эти деньги и должны быть потрачены на доставку и хранение, однако подтверждения этому нет.