Пострадавший и разрушения: ВСУ атаковали пять районов Белгородской области

Над посёлком Батрацкая Дача система ПВО сбила БПЛА самолётного типа, по селу Новая Таволжанка ВСУ выпустили пять танковых снарядов и сбросили с дрона один осколочный боеприпас. Под артиллерийский обстрел попало село Середа — зафиксировали четыре прилёта, в хуторе Балки — пять снарядов, в Муром и МАПП «Шебекино» — пять и три миномётных снаряда. В Середе также сбросили один осколочный боеприпас. Пострадавших и разрушений в этих населённых пунктах нет.