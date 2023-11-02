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За день ВСУ атаковали Белгородскую область более 140 раз

Пострадавший и разрушения: ВСУ атаковали пять районов Белгородской области

2 ноября 2023, 07:56
Фото: 1MI

За день ВСУ атаковали Белгородскую область более 140 раз

За минувшие сутки пять муниципальных образований Белгородской области попали под обстрел со стороны Украины. ВСУ ударили по населённым пунктам 144 раза. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

За вчерашний день, 1 ноября, ВСУ обстреляли несколько населённых пунктов Шебекинского округа. Так, под огонь попал город Шебекино: там зафиксировали четыре снаряда из РСЗО «Град». При обстреле пострадал местный житель: сейчас мужчина находится в реанимации в горбольнице №2 Белгорода. Ему провели несколько операций, но его состояние остаётся тяжёлым.

Разрушения зафиксировали на территории двух предприятий, повреждены два автомобиля.

Над посёлком Батрацкая Дача система ПВО сбила БПЛА самолётного типа, по селу Новая Таволжанка ВСУ выпустили пять танковых снарядов и сбросили с дрона один осколочный боеприпас. Под артиллерийский обстрел попало село Середа — зафиксировали четыре прилёта, в хуторе Балки — пять снарядов, в Муром и МАПП «Шебекино» — пять и три миномётных снаряда. В Середе также сбросили один осколочный боеприпас. Пострадавших и разрушений в этих населённых пунктах нет.

По селу Щетиновка Белгородского района выпустили 31 артиллерийский снаряд и 31 гранатомётный выстрел, а над сёлами Новая Деревня и Солнцевка сбили три БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий.

Противник также нанёс 16 артиллерийских и 20 миномётных снарядов по селу Долгое в Валуйском округе. Ещё шесть прилётов зафиксировали в селе Казачье-Рудченское в Борисовском районе. Во всех населённых пунктах никто не пострадал, разрушений нет.

Под огнём оказались два села Грайворонского округа: в Порозе установлено семь прилётов, в Заречье-Первом — два миномётных снарядов. Последствий атаки нет.

Раненный при вчерашнем обстреле Шебекино мужчина находится в тяжёлом состоянии
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