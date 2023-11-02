Полный абсурд: глава района в Белгородской области проникся экзистенциализмом?

Откуда же взялся Кьеркегор? Дело в том, что в том же «Страхе и трепете» философ цитирует этот отрывок про горчичное зерно. Вероятно, кто-то невнимательно изучил трактат датчанина и пришёл к выводу, что это его личные слова. Горчичное зерно же превратилось просто в зерно, а затем и в солому. Отсюда мог взяться и «соломенный клинок» — это дословный перевод английской фразы blade of straw, что на самом деле означает пучок соломы.