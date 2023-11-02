Полный абсурд: глава района в Белгородской области проникся экзистенциализмом?

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
1 ноября главы Ивнянского района вышел пост, начинающийся со следующих слов:
Без веры мы спотыкаемся о соломенный клинок, а с верой передвигаем горы.
Это высказывание в Сети приписывают датскому философу-экзистенциалисту первой половины XIX века Сёрену Кьеркегору. Но у редакции Бел.Ру к его содержанию возникли вопросы.
Дело в том, что Кьеркегора считают основоположником философии абсурдизма. В своей знаковой работе «Страх и трепет» философ критикует современный (на момент его жизни) подход к христианству и поясняет абсурдность человеческого бытия, основанного на несвободе. Так, Кьеркегор пишет:
Я не способен к духовному акту веры, не могу, закрыв глаза, слепо ринуться в абсурд; для меня это невозможно, но я не хвалюсь этим.
один из переводов «Страха и трепета»
Это мало похоже на восхваление веры из поста Игоря Щепина. За комментарием по ситуации журналист Бел.Ру обратился к доктору философских наук Тамаре Липич: та сообщила, что оригинал цитаты якобы Кьеркегора на самом деле взят из Евангелия от Матфея.
Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдёт; и ничего не будет невозможного для вас.
Откуда же взялся Кьеркегор? Дело в том, что в том же «Страхе и трепете» философ цитирует этот отрывок про горчичное зерно. Вероятно, кто-то невнимательно изучил трактат датчанина и пришёл к выводу, что это его личные слова. Горчичное зерно же превратилось просто в зерно, а затем и в солому. Отсюда мог взяться и «соломенный клинок» — это дословный перевод английской фразы blade of straw, что на самом деле означает пучок соломы.
Таким образом, в своей записи в Telegram использовал неверно переведённую цитату, приписываемую философу-абсурдисту. Стоит отметить, что сам Щепин не заявляет, что эти слова принадлежат Кьеркегору, но совпадение получилось забавным.
Только задумайтесь, сколько смысла и мудрости в этой фразе. В суете повседневных дел мы порой забываем о главном, важном и, на мой взгляд, необходимом. Мы часто говорим об усталости, раздражаемся, ругаемся, жалуемся и огорчаемся, а ведь нужно посмотреть чуть дальше, чем кажется, и, всё вокруг преобразится, и не будет казаться таким мрачным и грустным.
Игорь Щепин в Telegram
Фразу о «соломенном клинке» и вере глава района вспомнил после посещения храма в селе Новенькое.
Свой Telegram-канал Игорь Щепин старается делать уникальным и узнаваемым. Для этого чиновник выбрал нестандартное в среде его коллег название «Щепин на связи», использует много эмодзи, ставит хештеги и рассуждает на отвлечённые темы. Подписчиков у главы района немного, но всё может измениться.