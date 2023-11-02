Парк, набережная и велодорожки появятся у футбольного манежа в Белгороде

В ходе вечернего прямого эфира белгородцы попросили губернатора проложить от центра до футбольного манежа велосипедные дорожки. Они объяснили, что автобусы до манежа ходят редко, а у родителей не всегда есть возможность их довезти. Велодорожки дали бы возможностям детям самостоятельно на велосипедах доезжать до спортивного кластера.