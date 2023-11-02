Парк, набережная и велодорожки появятся у футбольного манежа в Белгороде

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
В ходе вечернего прямого эфира белгородцы попросили губернатора проложить от центра до футбольного манежа велосипедные дорожки. Они объяснили, что автобусы до манежа ходят редко, а у родителей не всегда есть возможность их довезти. Велодорожки дали бы возможностям детям самостоятельно на велосипедах доезжать до спортивного кластера.
Глава региона сообщил, что власти планируют не только установить велодорожку, но и разместить парк и спортивные площадки. На эти нужды осталось выделить деньги, а также приступить к строительным работам.
Планы такие есть. Хотим соединить набережную, которая находится в районе Хоркиной, велопешеходными дорожками до спортивного кластера. Затем поднять их до Ботанического сада и до Новой жизни. Вокруг манежа хотим разбить парк вместе с набережной, зоной отдыха, спортивными площадками. Осталось только выделить на это деньги и выполнить работы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области