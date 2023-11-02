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провалившаяся детская площадка в Белгороде

Новая детская площадка у дома ДСК провалилась под землю в Белгороде

2 ноября 2023, 13:34
Фото: соцсети
провалившаяся детская площадка в Белгороде
Грунт под долгожданной для жителей площадкой просел во дворе дома на улице Гостёнской. В строительной компании пообещали в кратчайшие сроки устранить выявленные просадки грунта. Подробности сообщает Telegram-канал «Белгород №1».

В Белгороде во дворе дома на улице Гостёнской под землю ушла новая детская площадка. На территории проседает грунт.

Строила дом и делала двор «Домостроительная компания» (ДСК). В компании сообщили, что приносят извинения жителям за доставленные неудобства, а также пообещали разобраться с проблемой.

«Выявленные просадки грунта будут оперативно устранены, благоустройство восстановлено», — отметили в организации.

Кроме того, в ДСК предупредили жильцов, что подобные инциденты в виде просадки грунта будут происходить несколько месяцев. Компания обязалась устранять все выявленные недостатки.

АО «„ДСК"-Специализированный Застройщик» зарегистрировано в Белгороде в 1997 году. Компания занимается строительством жилых и нежилых помещений. С 2011 года фирмой руководит Максим Егоров.

Добавим, что организация подавала иск в арбитражный суд к мэрии Белгорода. Компания пыталась изменить подписанные ранее с городом документы.

провалившаяся детская площадка в Белгородепровалившаяся детская площадка в Белгороде
провалившаяся детская площадка в Белгороде
Фото: соцсети
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#Белгородская область#Детская площадка#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Грунт#Дск
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