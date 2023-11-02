Новая детская площадка у дома ДСК провалилась под землю в Белгороде

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
В Белгороде во дворе дома на улице Гостёнской под землю ушла новая детская площадка. На территории проседает грунт.
Строила дом и делала двор «Домостроительная компания» (ДСК). В компании сообщили, что приносят извинения жителям за доставленные неудобства, а также пообещали разобраться с проблемой.
«Выявленные просадки грунта будут оперативно устранены, благоустройство восстановлено», — отметили в организации.
Кроме того, в ДСК предупредили жильцов, что подобные инциденты в виде просадки грунта будут происходить несколько месяцев. Компания обязалась устранять все выявленные недостатки.
АО «„ДСК"-Специализированный Застройщик» зарегистрировано в Белгороде в 1997 году. Компания занимается строительством жилых и нежилых помещений. С 2011 года фирмой руководит Максим Егоров.
Добавим, что организация подавала иск в арбитражный суд к мэрии Белгорода. Компания пыталась изменить подписанные ранее с городом документы.