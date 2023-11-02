Ночь искусств, забег и выставка животных: куда белгородцам сходить на выходных?

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Когда: с 16:00.
Что будет: белгородцев ждут танцевальные и вокальные мастер-классы, открытые репетиции, выставки скульптур и иллюстраций, а также концерты и выступление оркестра.
Стоимость: бесплатно, но нужна предварительная регистрация.
Возрастное ограничение: 6+
Когда: с 16:00.
Что будет: в ходе мероприятия организаторы покажут отчётные концерты, проведут мастер-классы по танцам и фотоискусству, устроят шоу-вечер и многое другое.
Стоимость: бесплатно.
Возрастное ограничение: 6+
Когда: с 16:00.
Что будет: экскурсии, театральные постановки и миниатюры, матер-классы по фотоискусству и книжно-иллюстративную выставку проведут в конференц-зале и фойе библиотеки. Также состоится художественная лаборатория, в рамках которой жители смогут посетить художественную мастерскую, квиз, выставки и мастер-класс по рисованию в технике эбру.
Стоимость: бесплатно.
Возрастное ограничение: 6+
Когда: с 16:00.
Что будет: белгородцев познакомят с традициями и обычаями различных народов России и отправят в виртуальное путешествие.
Стоимость: бесплатно.
Возрастное ограничение: 6+
Когда: с 16:00.
Что будет: любители рукоделия создадут интерьерные украшения, свечи, мыло, сувениры и аксессуары. Для детей и взрослых проведут старинные народные игры, молодёжь поучаствует в квизах и квестах. В завершение посетителей проведут по иммерсивной ночной экскурсии по залу «Уездный город».
Стоимость: бесплатно.
Возрастное ограничение: 6+
Когда: с 16:00.
Что будет: посетители научатся танцевать хип-хоп, посетят мастер-класс от дома Блошки, поэтический вечер «Искусство писать», выставку «Формы волшебства» и квартирник «Искусство музицировать».
Стоимость: бесплатно.
Возрастное ограничение: 6+
Подробнее в материале Бел.Ру.
Где: улица Волчанская, 280А, парковка гостиничного комплекса «Веретено»;
Когда: с 08:45 до 13:45.
Что будет: «Будь первым» — это благотворительный забег с препятствиями. Часть пожертвованных денег пойдут на поддержку подопечных фонда БРОО «Святое Белогорье против детского рака». Планируется, что пробегут пятикилометровую дистанцию порядка 500 человек.
Стоимость: 1000 рублей.
Возрастное ограничение: 18+
Где: КЦ «Октябрь» в Центральном парке;
Когда: 19:00.
Что будет: белгородцев ждёт занимательная лекция «Уход за животными». Каждый может принести с собой лакомства для собак и кошек, миски, поводки и одеяла. Все эти вещи отправят в приют для бездомных животных «Лучик Надежды».
Стоимость: бесплатно.
Возрастное ограничение: 6+
Где: КЦ «Октябрь» в Центральном парке;
Когда: 20:00.
Что будет: исполнительница и композитор Анна Батухина расскажет об экоосознанности в мире, о современных тенденциях экодвижения и об экопривычках. Белгородцы также смогут послушать философско-природные песни. Посетит мероприятие и певица Анна Лысенко.
Стоимость: бесплатно.
Возрастное ограничение: 6+
Где: старт от городского пляжа «Берега»;
Когда: с 10:00 до 14:00.
Что будет: все желающие совершеннолетние белгородцы могут принять участие в осеннем городском велопараде — трасса 9,5 км. При регистрации необходимо предъявить медицинскую справку о здоровье. Участников хотят наградить памятными медалями.
Стоимость: бесплатно.
Возрастное ограничение: 18+
Где: Белгородская филармония;
Когда: 17:00.
Что будет: в большом зале состоится концертный оркестр духовых инструментов. Солисткой выступит Юлия Ильина.
Стоимость: 400-530 рублей.
Возрастное ограничение: 6+