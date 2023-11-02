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Posted Сегодня, 08:58

Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

Ночь искусств, забег и выставка животных: куда белгородцам сходить на выходных?

Ночь искусств, забег и выставка животных: куда белгородцам сходить на выходных?

2 ноября 2023, 08:58
Фото: 1MI
Впереди у белгородцев длинные выходные — с 4 по 6 ноября, а в пятницу ожидается сокращённый рабочий день. Времени для посещений различных событий много, но куда же сходить? Мероприятия на выходные дни подготовила редакция Бел.Ру.
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Пятница, 3 ноября

Всероссийская акция «Ночь искусств. Россия объединяет»

Белгородская филармония.

Когда: с 16:00.

Что будет: белгородцев ждут танцевальные и вокальные мастер-классы, открытые репетиции, выставки скульптур и иллюстраций, а также концерты и выступление оркестра.

Стоимость: бесплатно, но нужна предварительная регистрация.

Возрастное ограничение: 6+

Центр народного творчества «Сокол»

Когда: с 16:00.

Что будет: в ходе мероприятия организаторы покажут отчётные концерты, проведут мастер-классы по танцам и фотоискусству, устроят шоу-вечер и многое другое.

Стоимость: бесплатно.

Возрастное ограничение: 6+

Государственная универсальная научная библиотека

Когда: с 16:00.

Что будет: экскурсии, театральные постановки и миниатюры, матер-классы по фотоискусству и книжно-иллюстративную выставку проведут в конференц-зале и фойе библиотеки. Также состоится художественная лаборатория, в рамках которой жители смогут посетить художественную мастерскую, квиз, выставки и мастер-класс по рисованию в технике эбру.

Стоимость: бесплатно.

Возрастное ограничение: 6+

Белгородский центр народного творчества

Когда: с 16:00.

Что будет: белгородцев познакомят с традициями и обычаями различных народов России и отправят в виртуальное путешествие.

Стоимость: бесплатно.

Возрастное ограничение: 6+

Музей народной культуры

Когда: с 16:00.

Что будет: любители рукоделия создадут интерьерные украшения, свечи, мыло, сувениры и аксессуары. Для детей и взрослых проведут старинные народные игры, молодёжь поучаствует в квизах и квестах. В завершение посетителей проведут по иммерсивной ночной экскурсии по залу «Уездный город».

Стоимость: бесплатно.

Возрастное ограничение: 6+

Культурный центр «Октябрь»

Когда: с 16:00.

Что будет: посетители научатся танцевать хип-хоп, посетят мастер-класс от дома Блошки, поэтический вечер «Искусство писать», выставку «Формы волшебства» и квартирник «Искусство музицировать».

Стоимость: бесплатно.

Возрастное ограничение: 6+

Подробнее в материале Бел.Ру.

Мастер-классы, викторины и VR: как и где пройдёт «Ночь искусств — 2023» в Белгороде
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Фото: Владимир Тришин / группа "Фотогалерея им. В.А. Собровина, Белгород"

Суббота, 4 ноября

Забег «Будь первым»

Где: улица Волчанская, 280А, парковка гостиничного комплекса «Веретено»;

Когда: с 08:45 до 13:45.

Что будет: «Будь первым» — это благотворительный забег с препятствиями. Часть пожертвованных денег пойдут на поддержку подопечных фонда БРОО «Святое Белогорье против детского рака». Планируется, что пробегут пятикилометровую дистанцию порядка 500 человек.

Стоимость: 1000 рублей.

Возрастное ограничение: 18+

Фестиваль животных «Котопёс»

Где: КЦ «Октябрь» в Центральном парке;

Когда: 19:00.

Что будет: белгородцев ждёт занимательная лекция «Уход за животными». Каждый может принести с собой лакомства для собак и кошек, миски, поводки и одеяла. Все эти вещи отправят в приют для бездомных животных «Лучик Надежды».

Стоимость: бесплатно.

Возрастное ограничение: 6+

Благотворительный концерт «ЭКОнцерт»

Где: КЦ «Октябрь» в Центральном парке;

Когда: 20:00.

Что будет: исполнительница и композитор Анна Батухина расскажет об экоосознанности в мире, о современных тенденциях экодвижения и об экопривычках. Белгородцы также смогут послушать философско-природные песни. Посетит мероприятие и певица Анна Лысенко.

Стоимость: бесплатно.

Возрастное ограничение: 6+

Фото: 1MI

Воскресенье, 5 ноября

Городской велопарад

Где: старт от городского пляжа «Берега»;

Когда: с 10:00 до 14:00.

Что будет: все желающие совершеннолетние белгородцы могут принять участие в осеннем городском велопараде — трасса 9,5 км. При регистрации необходимо предъявить медицинскую справку о здоровье. Участников хотят наградить памятными медалями.

Стоимость: бесплатно.

Возрастное ограничение: 18+

Концерт к Международному дню саксофона

Где: Белгородская филармония;

Когда: 17:00.

Что будет: в большом зале состоится концертный оркестр духовых инструментов. Солисткой выступит Юлия Ильина.

Стоимость: 400-530 рублей.

Возрастное ограничение: 6+

Фото: 1MI
В последнюю осень: белгородцы на длинных выходных поучаствуют в велопараде
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#Белгородская область#Афиша#Афиша выходного дня#Белгород#Александра Склярова
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