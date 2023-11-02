Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:20

Published Сегодня, 19:20

Modified Сегодня, 19:22

Updated Сегодня, 19:22

«Необходимо охватить все школы»: Гладков заявил о расширении спортивных игр «Зарница»

«Необходимо охватить все школы»: Гладков заявил о расширении спортивных игр «Зарница»

2 ноября 2023, 19:20
Фото: 1MI
2 ноября в регионе завершились военно-патриотические соревнования «Зарница». Вячеслав Гладков рассказал о дальнейших план по развитию этих игр.

В этом году в соревнованиях «Зарница» приняли участие 13 команд курсантов Центров развития военно-спортивной подготовки «Воин», а также сборная из ДНР.

По словам губернатора, «Зарница» должна охватить все школы районов и округов: «Зачем мы это делаем? Мы как прифронтовой регион, как никто другой, понимаем, что защищать страну, свой дом — это не просто слова, это задача каждого мужчины».

Губернатор договорился с главами муниципалитетов о том, что в следующем году первый весенний этап пройдёт в каждом районе региона, а затем победители приедут на областные соревнования. Осенний этап будет состоять уже из трёх этапов — поселковые/городские, районные и областные.

Губернатор отметил вовлечённость детей в начальную военную подготовку: «Это внушает большую уверенность, что мы растим настоящих патриотов, которые готовы защищать свою землю».

Читайте также:
Гладков: команда из Донецка поучаствует в осеннем этапе белгородской «Зарницы 2.0»Именные стипендии от губернатора Гладкова получили 50 белгородских школьниковГладков рассказал об открытии новых филиалов военно-патриотического центра «Воин»
#Белгородская область#Зарница#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Спортивные соревнования#Хорошие новости
Подпишитесь
Безбилетники да спутники: почему барахлит система «вход-выход» в автобусах Белгорода?
Сегодня, 06:28
Раненный при вчерашнем обстреле Шебекино мужчина находится в тяжёлом состоянии
Сегодня, 07:33
Стало известно, сколько заплатили в мэрии Белгорода за проверку воздуха у цемзавода
Сегодня, 06:59
Повреждённую обстрелами котельную в Шебекино восстановят к концу года
Сегодня, 16:57
«Можно детский сад построить»: Гладков — о выделении денег на системы оповещения
Сегодня, 16:30
Вячеслав Гладков рассказал о создании резервной генерации в преддверии холодов
Сегодня, 18:02