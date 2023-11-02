«Необходимо охватить все школы»: Гладков заявил о расширении спортивных игр «Зарница»

Posted Сегодня, 19:20
Published Сегодня, 19:20
Modified Сегодня, 19:22
Updated Сегодня, 19:22
В этом году в соревнованиях «Зарница» приняли участие 13 команд курсантов Центров развития военно-спортивной подготовки «Воин», а также сборная из ДНР.
По словам губернатора, «Зарница» должна охватить все школы районов и округов: «Зачем мы это делаем? Мы как прифронтовой регион, как никто другой, понимаем, что защищать страну, свой дом — это не просто слова, это задача каждого мужчины».
Губернатор договорился с главами муниципалитетов о том, что в следующем году первый весенний этап пройдёт в каждом районе региона, а затем победители приедут на областные соревнования. Осенний этап будет состоять уже из трёх этапов — поселковые/городские, районные и областные.
Губернатор отметил вовлечённость детей в начальную военную подготовку: «Это внушает большую уверенность, что мы растим настоящих патриотов, которые готовы защищать свою землю».